湖人前日在NBA盃小組賽中，靠著葛萊姆斯（Quentin Grimes）終場前的超前三分彈，幫助球隊以106：104險勝國王。然而，當家球星唐西奇（Luka Doncic）中場走回休息室，爆粗口飆罵全隊的畫面，才是大家真正關注的話題。對於唐西奇的情緒爆發，總教練瑞迪克（JJ Redick）今日則出面護航，直言唐西奇是在「領導」球隊。

最初瘋傳的影片版本中，唐西一度被外界解讀為在怒罵隊友瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili），「每一場瑪穆都他X被突破，每一次他X都這樣！」不過也有人重新解讀錄音，認為唐西奇其實是在罵全隊的防守，「每一場大家都他X被突破，每一次他X，每一次他X都這樣！」

事實上，湖人上半場讓當時戰績僅1勝13敗的國王投籃命中率高達52.1%、攻下62分，國王更在半場最後45秒連進3球，其中瑪穆克雷斯維里在半場剩5秒時失誤，讓國王菜鳥艾卡夫（Darius Acuff Jr.）上籃得手，湖人因此以54：62落後進入中場。

對於唐西奇的情緒爆發，瑞迪克今日也出面護航，「首先，我覺得他一直以來做得很好，因為他是在領導，而不是出於沮喪。我自己也氣到冒煙，這也是我中場可能稍微提高音量的部分原因。」，「最近有時候我會提早走過去坐著，什麼都不說。他們會即時解決問題，我們鼓勵這樣做，這些球員在這方面一直做得很好。」

有趣的是，湖人遭唐西奇「粗口怒罵後」，下半場讓國王命中率下滑至38.1%、得到42分，唐西奇全場則攻下25分、8助攻、4籃板、2抄截。