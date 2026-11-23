公鹿前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）近日在《Read the Room》中，與投資人龐普利安諾（Anthony Pompliano）聊到太空探索，當話題轉到阿波羅登月任務時，他甚至直言不相信美國在1960年代真的登上月球。

「不，我不這麼認為。那些影片對我來說根本是唬爛。對啊，不然為什麼我們都沒有再回去過？」，「我們有繞過月球，可能也進過軌道，你知道任務也確實發生了，這顯然是真的，但我就是不認為當年真的有發生。」

有趣的是，庫茲瑪不只不相信登月，甚至開始想像在月球上打籃球的畫面。「我們毫無疑問會在2029、2030年登上月球」。

這番言論引來網友吐槽，有人直接糾正，「美國後來又回去了5次，阿波羅計畫從1969到1972年總共6次載人登月，有12名太空人踏上月球表面，庫茲瑪不是很聰明。」

更有網友搬出證據，指出阿波羅11號、14號和15號太空人留在月球上的雷射反射鏡，至今仍能把地球發射的雷射反彈回來。

值得一提的是，NASA今年發射的阿提米絲2號，已載著4名太空人繞行月球，並在4月11日濺落太平洋，NASA也正透過阿提米絲計畫，準備讓太空人重返月球表面。