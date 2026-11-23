雷霆隊和熱火隊今天交鋒，兩隊都少了拿過年度MVP的當家球星，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）把握機會搶盡風采，他繳出生涯例行賽第9度的「大三元」，率隊以123：111燒出7連勝。

雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因頸部拉傷和下背部挫傷缺陣，本季轉戰熱火的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則因腹股溝拉傷無法上場，兩位球星都是本季首度免戰；本季飽受傷兵困擾的雷霆，今天只有9名可用之兵，其中3人還是雙向合約球員。

欺負雷霆人力短缺，熱火全場從沒落後，首節就取得36：24領先，第四節初更將優勢擴大到100：80，沒懸念守護主場勝利；熱火已是連3場比賽都全場領先，成為NBA從1996年有比賽詳情紀錄以來，第一支連3場比賽不曾落後的球隊。

除阿德巴約繳出24分、15籃板、12助攻的全能表現，拉爾森（Pelle Larsson）貢獻21分，另有其他5名球員得分達到兩位數，助熱火成為聯盟史上第4隊在0勝4敗開季後，16戰打完取得10勝6敗戰績的球隊。

史提茲（Bennett Stirtz）的21分已是雷霆最高，麥肯（Jared McCain）20分。