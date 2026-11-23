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NBA／「老八傳奇」功臣返鄉救火！ 國王急簽老將控衛文森
國王昨日在主場以97：96險勝塞爾蒂克，拿下本季主場首勝後，也隨即展開補強。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王正與自由球員後衛文森（Gabe Vincent）敲定合約，讓他擔任菜鳥控衛艾卡夫（Darius Acuff Jr.）的替補。
事實，國王原寄望西蒙斯（Ben Simmons）擔任先發控衛，但他在開季前因阿基里斯腱受傷，至今一場都沒替國王出賽，因此國王本月稍早就積極接觸文森，記者史坦（Marc Stein）當時便透露，「國王有一份給文森的長期有效合約，聯盟消息人士說。」
值得一提的是，文森與國王淵源深厚，現年30歲的他高中就讀國王發展聯盟所在的史托克頓，2018年以落選新秀身分進入NBA後，在2018至2020年期間效力史托克頓國王；2020年加盟熱火後，他甚至在2023年以先發控衛身分，幫助球隊打進總冠軍賽，成為「老八傳奇」的功臣之一。
隨後，文森與湖人簽下3年3300萬美元合約，但在湖人飽受傷病困擾，今年2月交易大限前，湖人將他連同一支2032年次輪籤送到老鷹，換回肯納德（Luke Kennard）。上季文森替兩隊出賽53場，場均4.4分、1.4助攻、1籃板，今年9月也曾拒絕尼克一份不保障的合約邀約。
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