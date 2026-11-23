老鷹隊今天打出瘋狂第四節攻勢，先打出一波18：0猛攻，單節更讓活塞僅拿12分，讓球隊扭轉最多13分落後，最終以107：97逆轉，在主場收下近期4連勝。

活塞第四節初還以85：74領先，但開節超過6分鐘的得分荒，讓老鷹打出連拿18分的逆轉攻勢。老鷹單節分數以33：12壓下活塞，且讓活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）只拿本季新低的5分，也是本季首度得分個位數，也成今天逆轉關鍵。

康寧漢賽前傷兵報告顯示右膝酸痛，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽前表示康寧漢是名鬥士，自己想上場，因此仍有上陣。不過活塞當家球星第一節就兩犯在身，第二節不久又累積到第3犯，上半場因此只出賽14分鐘，直到第三節分數才開張；頂著犯規麻煩，康寧漢雖傳出本季新高15次助攻，但9投僅2中還出現6失誤，僅拿5分和本季場均25.6分有超過20分的落差。

亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）攻下老鷹最高的27分，基斯佩特（Corey Kispert）攻下本季新高18分，多特（Luguentz Dort）挹注16分，缺陣3場歸隊的老鷹菜鳥佛萊明斯（Kingston Flemings）也貢獻10分，都是老鷹延續連勝功臣。