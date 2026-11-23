連兩年打進ATP年終賽最終戰，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年沒再錯過金盃，今天凌晨決賽他以6：2、7：6（9：7）力退德國現任球王澤瑞夫（Alexander Zverev），生涯第一次在年終大賽捧冠，以本季第6座金盃為賽季完美告終。

世界排名第3的阿爾卡拉斯也成為西班牙第3位年終賽捧冠的選手，本季第6冠、生涯第30座巡迴賽冠軍也入袋，還能入袋破紀錄的517萬1000美元（1.7億新台幣）獎金。

「這座冠軍十分特別，這座獎盃對我、對我的團隊、對我的家人來說意義非凡。他們知道我為了這一刻、這座獎盃、這場賽事付出了多少努力，為了舉起這座獎盃我付出了多少心血，所以最終能夠在這裡舉起這座獎盃，我此刻的心情真是太棒了。」阿爾卡拉斯頒獎典禮時表示，複雜的心情很難化成文字表達，但以自己投入的努力為傲，更要感謝團隊的每一人，「沒有他們，我不可能舉起這座獎盃。」

阿爾卡拉斯力退德國現任球王澤瑞夫。 新華社

23歲的阿爾卡拉斯，第二盤「搶7」面臨澤瑞夫3個盤末點，但硬是從3：6後來居上，沒將戰局延長到決勝盤；奪勝後他躺地，再和團隊擁抱，慶祝年終大賽金盃總算到手。

去年敗給義大利名將辛納（Jannik Sinner）的阿爾卡拉斯提到，年終賽一直是許久以來目標奪冠的賽事，總算如願後很多情緒都湧上心頭，也看到團隊和家人的各種情緒，媽媽甚至落淚，「看到他們在那慶祝，給他們一個擁抱、一起慶祝，感覺真的太棒了。這兩週對我來說很不容易，與壓力共處、處理身體問題、參加團隊會議、做出非常艱難的決定，還要控制自己在場上和場下的情緒。」