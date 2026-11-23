以高居全聯盟第3的22.7次出手次數、每場轟下25.4分，國王菜鳥後衛艾卡夫（Darius Acuff Jr.）才剛踏入NBA，就展現令人驚豔的得分爆發力。

然而，當個人亮眼數據碰上球隊開季2勝14敗的慘澹戰績，這位年輕球星的打法也引發聯盟內部兩極評價。有球隊高層認為他讓人想起昔日明星控衛馬布瑞（Stephon Marbury），也有球探直言，艾卡夫並非沒有傳球能力，而是根本不願意分享球權。

根據《ESPN》報導，國王本季給予艾卡夫極大的進攻自由度，幾乎不限制他的出手選擇。不過多名東區球隊高層與球探認為，如果國王打算將艾卡夫視為未來建隊核心，就必須針對他以得分為優先的球風打造陣容，安排能夠適應其打法的隊友。

「他有自己的一套打法，你必須讓他成為球隊的進攻主角，」一名東區球隊高層表示，「他讓我想起馬布瑞，他很強壯，而且就是有辦法得分。你可以靠他贏球，但球隊必須配置一群能夠接受這種打法的球員，而這樣的球員並不好找。」

艾卡夫本季平均出賽36.7分鐘，繳出25.7分、7.3助攻、3.4籃板，投籃命中率為41.2%，場均出手次數多達22.7次。放眼全聯盟，投籃次數比他更多的球員，只有湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）與雷霆MVP戰將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

對一名初入聯盟的菜鳥而言，能夠獲得與兩大MVP級球星相提並論的出手權並不常見。只是艾卡夫雖然展現強大的得分企圖心，投籃效率、防守能力及團隊配合卻也受到質疑，《ESPN》知名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）更將他形容為本屆新秀中評價最兩極的球員。

其中一名東區球探就對艾卡夫分享球權的意願提出質疑，認為他必須更加理解團隊籃球的重要性，而不是一味追求個人進攻。

「他必須明白，籃球是一項團隊運動，」這名球探表示，「毫無疑問，他很有天賦。至於防守，客氣一點說，他在這方面有很大的問題。他有能力傳球，只是他不想傳球。」

除了艾卡夫本身的比賽風格，國王目前糟糕的球隊環境也讓部分聯盟人士感到憂心。國王開季至今僅取得2勝13敗，外界擔心長期處於輸球環境，加上缺乏適當的引導，可能反而阻礙這位潛力新星的成長，甚至讓他養成不良的比賽習慣。

另一名東區球隊高層更直接將矛頭指向國王總教練克里斯提（Doug Christie），質疑現有教練團是否有能力妥善培養艾卡夫。

「他需要接受嚴格且優質的指導，並且養成良好的防守習慣，」這名高層直言，「很遺憾，他今年恐怕會在克里斯提手下白白浪費一個球季。但毫無疑問，他未來絕對會成為一名非常出色的進攻球員。」

從外界的評價不難看出，艾卡夫的得分天賦已經獲得聯盟人士肯定，真正的疑問在於他能否將龐大的個人進攻產量轉化為球隊勝利，以及國王是否具備足夠的培養能力與合適的陣容配置。

對於面臨重建的國王而言，艾卡夫無疑是球隊未來最值得期待的資產之一，但如何在給予他充分發揮空間的同時，改善進攻選擇、防守習慣與團隊意識，才是決定這位年輕後衛未來能否從高產量得分手蛻變為真正贏球核心的關鍵。