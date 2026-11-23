灰狼原本就是防守效率排名聯盟前10的球隊，近期透過陣容調整，讓整體防守戰力更上一層樓，加上陣中多名防守悍將的出色發揮，成功將球隊防守提升至近年未曾達到的高度。

總教練芬奇（Chris Finch）認為，灰狼本季防守能夠取得突破，主要關鍵在於對持球者施加壓力的能力，以及球員在不同位置上的防守多樣性。

「我認為關鍵就是能夠有效限制持球者。現在的比賽有太多技術出色的球員，如何在擋拆過程中穿梭、繞過掩護，也是其中一個重要環節。」芬奇表示。

「你必須在不犯規的情況下維持高水準防守，並且憑藉身材優勢防守不同類型的球員。我認為，如果你在自己的位置上沒有足夠的身材條件，要成為頂尖防守者真的很困難，因為無論是在換防或面對不同對位時，你能做的事情都會受到限制。」

談到灰狼陣中最具防守多樣性的球員，芬奇特別點名身高6呎9吋的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。這位堪稱防守端「瑞士刀」的前鋒，不僅能夠在外圍限制對手的主要持球者，還具備出色的禁區協防與護框能力。

「如果你看看麥克丹尼爾斯，他能夠做到上述所有事情，同時還能以非常高的水準保護籃框，我認為這也是相當重要的一環。」芬奇說。

「這幾年幾乎所有球隊都在朝這個防守方向發展，尋找身材高大、臂展出色，而且能夠防守多個位置的側翼球員。現在你甚至可以看到，有些球隊會同時派出3到4名這種類型的球員。」

麥克丹尼爾斯本季在防守端的表現確實相當亮眼，場均抄截與阻攻合計達到2.2次，每100回合防守對手投籃出手次數（DFGA/100）則達到20.9次。

此外，根據《Databallr》統計，麥克丹尼爾斯本季防守影響力指標（DDPM）為+1.4，優於聯盟約90%的球員。這些進階數據也印證芬奇對他的評價，能夠同時具備頂尖外圍防守與護框能力，對一名側翼球員而言是相當罕見的特質。