即使有機會爭取上億美元的大合約，鳳凰城太陽前鋒布里吉斯（Miles Bridges）仍不願讓金錢問題影響自己的場上表現。

目前具備提前續約資格的布里吉斯，最長可與太陽簽下一份4年總值1億4320萬美元的合約，但他並不急於討論自己的下一份合約，強調現階段最重要的任務就是專心打球，幫助球隊贏得更多勝利。

「我現在真的就只是專心打籃球，」布里吉斯表示，「當你開始擔心金錢、續約談判等事情時，那些問題就會開始影響你的比賽表現。對我而言，最重要的就是幫助球隊贏球，並且用正確的方式打球。」

布里吉斯本季在太陽前15場比賽中，平均繳出14.8分、7.1籃板、3.2助攻，除了提供穩定的得分火力，也能在籃板爭搶及進攻串聯方面做出貢獻，成為太陽前場輪替的重要戰力。

根據現行合約規定，布里吉斯最多可以與太陽簽下一份4年1億4320萬美元的提前續約合約，平均年薪達3580萬美元。儘管外界普遍認為，他的下一份合約實際金額可能不會達到這個上限，但太陽方面已經表達希望與他簽下新合約的意願。

對於正在尋求陣容調整與戰力提升的太陽而言，如何留住具備穩定貢獻的球員，也是管理層必須考量的重要課題。不過，布里吉斯顯然不希望自己在合約年背負額外壓力，更不願因為爭取下一份大合約，而改變原有的比賽方式。

目前雙方尚未達成續約協議，實際合約年限與金額仍有待後續發展。