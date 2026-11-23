能夠在競爭激烈的NBA征戰20個球季，對絕大多數球員而言都是遙不可及的成就。勇士資深長人霍福特（Al Horford）本季正式成為聯盟史上第13位生涯橫跨20個賽季的球員，近日接受節目《Dubs Talk》訪問時，他坦言至今仍覺得這項成就有些不真實，並透露自己之所以能夠維持如此漫長的職業生涯，與父親從小灌輸的身體保養觀念有著密切關係，甚至從菜鳥球季開始，他就已經像資深老將一樣接受身體保養與治療。

談到自己成為NBA史上少數能夠征戰20個賽季的球員，霍福特直言，時間過得比想像中還要快，即使已經在聯盟打了20年，自己依然享受身為職業籃球員的每一天。

「很不真實，真的有種難以置信的感覺，但這是一件非常特別的事情，我也心懷感激。」霍福特表示。

「感覺上真的不像已經打了20個球季。這一路打了很多比賽，也經歷了很多事情，但我真的很享受這一切，享受成為球隊的一分子，也很開心能夠以打籃球作為自己的職業。」

至於能夠在NBA維持如此長久的職業生涯，霍福特認為，最大的功臣就是自己的父親。由於父親過去同樣是一名職業籃球員，從小便讓他了解到，照顧身體對於延續運動生涯的重要性。

「我認為這是受到父親的影響。我的父親曾是一名職業球員，他總是努力照顧自己的身體、好好保養自己，而每當我有這樣的機會時，我也總是會去做這些事情。」霍福特說。

不同於許多球員在年紀逐漸增長、身體開始出現傷病問題後，才更加重視日常保養，霍福特早在進入NBA的第一年，就已經建立起相當成熟的身體照護習慣。

「從一開始，甚至還在菜鳥球季時，我就已經像老將一樣接受各種身體保養與治療。當時其實沒有什麼特別的理由需要這麼做，但我就是希望能夠打好基礎。後來時間就這樣飛快地過去，然後我們就來到了今天。」

霍福特也透露，自己並非一開始就設定要在NBA征戰20年，甚至在生涯進入第14個球季時，還曾經認為自己的職業生涯可能只剩下幾年。

「大概在生涯第14年時，我心想：『嗯，我想應該還能再打個幾年。』結果後來我一直告訴我的經紀人：『我還要繼續打，我想繼續打下去。』」

「我的身體感覺很好，整個人的狀態也很好，所以這一切對我而言真的是莫大的福氣。」