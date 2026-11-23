等待長達13年，備受全球玩家期待的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA6）終於正式推出，而以邁阿密為遊戲城市原型的設定，也讓邁阿密熱火成為這波電玩熱潮的焦點。

熱火日前在以137比130擊敗密爾瓦基公鹿的比賽中，特別舉辦「罪惡城市之夜」（Vice City Night）慶祝遊戲上市，陣中球星湯普森（Klay Thompson）更分享自己的遊戲心得，透露自己在充滿犯罪元素的遊戲世界中，反而選擇當個「守法好公民」。

《GTA6》被許多人視為史上最受期待的電子遊戲之一，距離前作《GTA5》問世已經相隔13年。由於新作中的虛構城市「罪惡城市」（Vice City）以美國邁阿密為藍本，讓身處當地的熱火球員對遊戲格外有感，也促成球團透過主題之夜與遊戲上市進行連結。

就連熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也對《GTA6》展現興趣，還特別提到球隊周四剛好安排休兵日，讓球員有機會體驗這款期待已久的作品。

身為熱火陣中最具知名度的球星之一，湯普森自然沒有錯過這股熱潮。他在周五受訪時分享初次遊玩《GTA6》的感想，除了對遊戲畫面與城市細節讚不絕口，也笑稱自己在遊戲裡一直是個遵守法律的好市民。

「在遊戲裡，我一直都是個守法的好公民。」湯普森表示。

這番發言聽起來頗具反差，畢竟《GTA》系列向來以開放世界、暴力犯罪、搶劫與各種自由行動聞名，玩家經常能在遊戲中進行現實生活裡不被允許的行為。不過，湯普森指出，新作有一項讓他相當欣賞的改變，就是遊戲會對減少暴力行為的選擇給予獎勵。

「我很喜歡這個新版本會獎勵比較少使用暴力的玩家。」湯普森透過《Heat Central》分享心得，「故事模式真的非常好玩。我從小就是這個系列的粉絲，所以現在能夠身處這座城市，在遊戲裡開車經過自己住的公寓大樓，真的很不可思議。」

湯普森也對《GTA6》呈現的城市景觀與技術水準給予高度評價，直言這款作品是遊戲與科技領域的一項傑出成就。

「這真的是遊戲與科技的一大壯舉。」湯普森說。

除了湯普森之外，熱火另一名球員蓋德納（Myron Gardner）也搶先體驗《GTA6》，甚至形容這款遊戲就像一個高度擬真的「人生模擬器」。

由於遊戲中的城市以邁阿密為原型，蓋德納特別前往虛擬地圖中參考熱火主場卡西亞中心（Kaseya Center）設計的場館。遊戲裡這座球館被命名為「撒哈拉中心」（Sahara Center），讓他迫不及待想要一探究竟。

不過，蓋德納的遊戲體驗卻出現一段令人哭笑不得的小插曲。他透露，自己當時駕駛飛機飛越這座虛擬球館上空，因為過於興奮，最後竟然直接撞上球館，讓原本的城市觀光變成一場意外事故。

蓋德納也是熱火陣中獲得遊戲公司特別贈禮的球員之一。《GTA6》開發商「Rockstar Games」為多名熱火球員準備客製化PS5主機及遊戲，讓他們能在第一時間親自體驗這款以邁阿密為靈感打造的開放世界作品。