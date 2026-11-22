場邊出現一位特別嘉賓，讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打得更加起勁！

馬刺今天以114比91大勝紐奧良鵜鶘，22歲法國超級長人狂轟50分，再度寫下NBA歷史紀錄，而這場比賽還有另一個有趣的插曲。美國知名歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）親臨現場觀戰，溫班亞瑪更在命中三分球後，特別望向觀眾席露出笑容，賽後也大方承認，自己就是想在女神面前好好展現球技。

溫班亞瑪此役僅上場32分鐘，就狂轟50分、19籃板、5阻攻、4抄截，命中5記三分球，寫下獨一無二的驚人紀錄，率領馬刺輕鬆擊敗鵜鶘，將本季戰績提升至14勝3敗。

不過，比賽過程中最令人玩味的一幕，出現在溫班亞瑪命中三分球之後。當時他特別朝觀眾席看了一眼，接著露出燦爛笑容，這個舉動也引起媒體注意。

賽後記者會上，有媒體詢問溫班亞瑪，為何當時投進三分球後，會刻意看向觀眾席微笑。面對這個問題，溫班亞瑪沒有迴避，反而直接承認自己確實想在賽琳娜面前留下深刻印象。

「當然啊，我總得在賽琳娜面前好好秀一下吧，你知道的。」溫班亞瑪笑著說。

這番直率又帶點俏皮的回答，也展現溫班亞瑪在球場霸氣之外，私下幽默的一面。

然而，溫班亞瑪這場比賽帶來的驚喜，遠不只是明星歌手到場觀戰的話題，更重要的是，他再次憑藉攻守兼備的驚人表現，締造NBA歷史級成就。

根據統計，溫班亞瑪成為NBA自1979-80年賽季正式設立三分線以來，首位單場至少拿下50分、15籃板、5阻攻、4抄截，並且命中5記三分球的球員。

此外，根據ESPN統計，溫班亞瑪目前在22歲以下球員的單場50分場次排行榜上，已經追平詹姆斯（LeBron James）與布克（Devin Booker），並列NBA歷史第2，3人都是累積3次。

在這項紀錄中，目前只有名人堂傳奇球星貝瑞（Rick Barry）曾在22歲以前7度攻下至少50分，遠遠壓過溫班亞瑪、詹姆斯與布克。

知名歌手賽琳娜戈梅茲親臨現場觀戰，見證溫班亞瑪50分紀錄之夜。 路透

除了個人得分紀錄，溫班亞瑪本季對球隊整體戰力的影響，同樣展現在進階數據上。

根據數據機構Opta Stats統計，溫班亞瑪本季僅花費17場比賽，就讓個人累積正負值達到+300，成為過去25個賽季以來，最快達成這項門檻的NBA球員。