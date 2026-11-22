從領先23分到終場前3.2秒反而落後2分，紐約尼克差點在主場上演本季最難堪的崩盤，沒想到整季飽受批評、關鍵時刻甚至經常被換下場的布里吉斯（Mikal Bridges），竟然成為拯救球隊的英雄。

他在最後一擊接獲哈特（Josh Hart）傳球，晃開防守者後投進高難度後撤步壓哨三分球，幫助尼克在麥迪遜花園廣場以97比96驚險擊敗拓荒者，收下近期4連勝。

尼克此役面臨嚴重的傷兵問題，唐斯（Karl-Anthony Towns）因病缺陣，阿努諾比（OG Anunoby）受到左小腿緊繃影響無法出賽，克拉克森（Jordan Clarkson）則因右腳足底筋膜炎高掛免戰牌，迫使球隊必須調整輪替陣容，也讓過去經常在決勝時刻坐在板凳上的布里吉斯，獲得證明自己的機會。

比賽最後階段，尼克原本以94比94與拓荒者戰成平手，但佐蒙德（Andre Drummond）卻在球隊已進入團隊犯規加罰狀態的情況下，於中場附近對正朝遠離籃框方向運球的阿夫迪亞（Deni Avdija）犯規。

這次不必要的犯規讓阿夫迪亞獲得罰球機會，他穩穩罰進2球，幫助拓荒者在終場前3.2秒取得96比94領先。佐蒙德賽後坦承，自己當時誤以為尼克還有一次可以使用的戰術犯規，因此才會做出這個決定。

眼看尼克就要從上半場領先23分的優勢中跌落，球隊最後一波進攻原本預計交給當家球星布朗森（Jalen Brunson）執行，不過拓荒者已經做好防守準備，讓尼克無法順利將球送到布朗森手上。

此時布里吉斯發現自己反而出現接球空間，哈特也立即改變傳球方向，將球交到他的手中。布里吉斯接球後先以假動作晃開卡瑪拉（Toumani Camara），接著在左側側翼完成一記約25呎遠的後撤步三分球，皮球應聲入網，終場蜂鳴器也隨之響起。

這記戲劇性的壓哨絕殺，讓原本可能陷入低氣壓的麥迪遜花園廣場瞬間沸騰，尼克隊友紛紛衝上前包圍布里吉斯，慶祝這場得來不易的勝利。

談到最後一擊的戰術安排，布里吉斯透露，原本全隊的目標就是替布朗森創造出手機會。

「當時我們只是想幫布朗森跑出空檔，並且把進攻空間拉開。」布里吉斯說，「但看到哈特傳球的方式，我就意識到自己這邊反而出現了很大的空檔，所以我想的就是直接把球投進去。」

布里吉斯也透露，當時他很清楚自己必須退到三分線外出手，而球進之後，他還特別確認自己的腳步是否踩線。

「我當時就知道自己必須往三分線外退一步。等我抬頭看球館上方的大螢幕重播，發現自己的腳確實沒有踩線時，心裡真的很高興。」

對布里吉斯而言，這記絕殺不僅幫助球隊贏球，更具有特殊意義。過去這個球季，他一直是尼克陣中受到最多質疑的球員之一，表現起伏與關鍵時刻的角色安排，都曾引發外界批評。

然而，布朗森始終相信布里吉斯的能力，並認為這記絕殺正是他長期努力訓練、持續堅持正確方向所獲得的回報。

「這就是他的特點，我都不知道自己已經說過多少次了。」布朗森表示，「當你每天不斷磨練自己的球技，即使事情不一定總是朝你希望的方向發展，但只要你每天堅持做正確的事情，一點一滴持續累積，情況終究會開始好轉。」

「過去這1、2周，事情已經開始朝對他有利的方向發展，而他現在的狀態真的非常火燙。」

與布里吉斯私交甚篤的隊友沙米特（Landry Shamet）也指出，NBA球員的表現可能在很短時間內從低潮轉為高峰，而布里吉斯始終努力讓自己處於能夠把握機會的位置。

「在NBA，不管是好的表現還是壞的低潮，都可能很快發生改變。」沙米特說，「他一直都在努力讓自己處於一個有利的位置。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）同樣對布里吉斯充滿信心，強調他過去已經多次證明自己有能力處理關鍵時刻的壓力。

「他以前就經歷過這種場面，也成功做到過。」布朗表示，「所以當比賽進入那個階段，球交到他的手上時，不只是他自己有信心，隊友和教練團也都非常相信他。」

值得一提的是，這已經不是布里吉斯第一次對拓荒者投進致勝球。2年前，他也曾在面對拓荒者時完成絕殺，這段特殊緣分讓他賽後忍不住開玩笑說：「我很喜歡波特蘭這座城市。」

至於成為絕殺前犯規主角的佐蒙德，賽後則對布里吉斯表達感謝，坦言這記三分球替自己化解了一場可能造成球隊輸球的重大失誤。

「真的要向布里吉斯致敬，他投進了那記關鍵三分球，某種程度上也掩蓋了前面發生的那些荒唐事情。」佐蒙德說。

拓荒者前鋒阿夫迪亞則認為，球隊在最後一波防守其實已經做出適當的輪轉，也成功迫使布里吉斯出手高難度投籃，只是對方仍然成功命中。

「我們確實做了一些防守輪轉，我認為我們已經迫使他投出一記很困難的球，但結果他還是投進了。」阿夫迪亞表示。