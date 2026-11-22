一場原本有機會靠裁判哨音改寫結局的比賽，最後卻演變成充滿爭議的惜敗。密爾瓦基公鹿今天以129比132不敵費城76人，終場前安比德（Joel Embiid）明顯踩出界外，裁判卻沒有響哨，讓公鹿錯失最後反擊機會。

儘管赫洛（Tyler Herro）狂轟生涯新高50分，還在壓哨時投進一記高難度三分球，卻因出手逾時遭到取消，最終只能眼睜睜看著球隊吞下13連敗，戰績跌至聯盟最差的1勝16敗。

這場比賽最後4.8秒出現關鍵爭議，當時76人以130比129領先1分，由詹姆斯（LeBron James）負責發邊線球，將球傳給安比德。安比德接球後試圖運球消耗剩餘時間，同時閃避公鹿球員的犯規戰術，沒想到移動過程中，他的左腳卻踩過底線，明顯出現出界違例。

然而，當下裁判並未察覺安比德踩出界的動作，讓比賽繼續進行。赫洛最終在剩下1.5秒時對安比德犯規，後者隨後穩穩罰進2球，將76人的領先優勢擴大至132比129。

公鹿最後一波進攻仍有機會追平比分，赫洛在時間即將歸零之際，迎著防守投進一記高難度三分球，原本看似成功將比賽帶進延長賽，卻在裁判透過重播檢視後，確認終場蜂鳴器響起時，球仍停留在他的手中，因此判定進球無效。

從安比德踩出界未獲判罰，到赫洛壓哨三分球遭取消，短短數秒內的兩次關鍵判決，讓公鹿從可能逆轉勝出的希望中跌落谷底，也引發外界對裁判執法的質疑。

儘管全場繳出50分、11籃板、7助攻的生涯代表作，赫洛賽後談到這次漏判時，態度卻相對冷靜，並未將失利完全歸咎於裁判。

「他確實踩出界了。」赫洛首先確認安比德的違例動作。

不過赫洛隨後也替裁判解釋，認為當時球場上的位置與視角，確實增加了判斷難度。

「那是一個很難判斷的回合，因為球是從球場另一側發進來的。如果要看清楚那個動作，必須有一名裁判站在底線附近。對裁判來說，那確實是一個很難看清楚、也很難做出判決的情況。」

赫洛接著表示，自己能夠理解裁判為何漏看這次違例，但對最後一擊的出手時間仍感到懊惱。

「這一點我可以理解。至於最後那一球，我就是應該再快一點出手，我原本以為自己還有更多時間。」

相較於赫洛的冷靜回應，隊友哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）則進一步指出，裁判漏判安比德出界，可能也間接影響了赫洛後續執行犯規戰術的時機。

從比賽畫面來看，赫洛在發現安比德踩出界後，似乎一度放慢動作，期待裁判會立即吹哨停止比賽。然而哨音始終沒有響起，導致公鹿必須繼續追趕安比德，直到剩下1.5秒才完成犯規。

哈克斯也對當時裁判的站位提出疑問，認為底線附近缺少能夠清楚觀察安比德動作的裁判，是這次漏判的重要因素。

「我不知道他們原本應該站在哪個位置，但那確實是一個非常重要、需要有人看清楚的角度。我也不知道該怎麼說。」哈克斯表示。

值得注意的是，公鹿在第四節剩下1分42秒時，已經針對庫茲瑪（Kyle Kuzma）涉及的投籃犯規使用教練挑戰，因此到了最後關鍵時刻，球隊已經沒有挑戰機會可以使用。

對公鹿而言，這場失利無疑格外苦澀。赫洛不僅刷新個人生涯單場得分紀錄，更繳出50分、11籃板、7助攻的全能數據，卻依然無法帶領球隊終結連敗。

公鹿本季至今僅拿下1勝，隨著這場惜敗，連敗場次已經擴大至13場，整體戰績下滑至1勝16敗，排名全聯盟墊底。