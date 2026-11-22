NBA歷史紀錄簿又被溫班亞瑪（Victor Wembanyama）改寫！這位年僅22歲的法國超級長人，今天面對鵜鶘僅出賽32分鐘，就狂轟50分、19籃板、5阻攻、4抄截，成為NBA自1973-74年賽季正式統計抄截與阻攻以來，首位單場繳出至少50分、15籃板、4抄截、5阻攻的球員。

溫班亞瑪此役展現近乎無解的進攻效率，全場29投20中，三分球11投5中，投籃命中率高達69%。除了在進攻端予取予求，他更透過19個籃板、5次阻攻與4次抄截，全面主宰禁區與防守端，締造NBA官方統計史上前所未見的全能數據。

更令人難以置信的是，溫班亞瑪在上半場就已經攻下32分、13籃板，光是個人得分就超越鵜鶘先發5人前兩節的得分總和，展現驚人的個人統治力。

比賽進入第四節中段，溫班亞瑪在外線命中三分球，個人得分正式突破50分大關，由於馬刺當時已取得大幅領先，教練團隨即安排他退場休息，最終僅用32分鐘的上場時間便完成這場歷史級演出。

這場比賽也讓溫班亞瑪成為NBA自阻攻列入官方統計以來，第3位單場至少攻下50分、15籃板、5阻攻的球員，前兩人分別是戴維斯（Anthony Davis）與麥卡杜（Bob McAdoo）。

然而，真正令人驚嘆的是，溫班亞瑪竟然在短短1個月內，兩度達成這項罕見紀錄。

早在11月4日對陣達拉斯獨行俠時，溫班亞瑪就曾經打出生涯代表作，當時他僅出賽34分鐘，便狂轟生涯新高52分，外加24籃板、8阻攻，幫助馬刺以112比111驚險擊敗獨行俠。

憑藉當時的驚人表現，溫班亞瑪也成為自1974年麥卡杜之後，首位單場至少拿下50分、20籃板、5阻攻的球員，終結長達52年的紀錄空窗期。

回顧1974年2月22日，當時效力水牛城勇士隊的麥卡杜，在面對波士頓塞爾提克的比賽中打滿48分鐘，繳出52分、22籃板、7阻攻的恐怖數據。

相較之下，溫班亞瑪在11月4日只用了34分鐘，就完成52分、24籃板、8阻攻的表現，不僅追上半世紀前的傳奇紀錄，更以極高效率展現現代籃球長人的全面能力。

另一位曾經達成單場至少50分、15籃板、5阻攻的球員，則是當時效力紐奧良鵜鶘的戴維斯。2018年2月26日，戴維斯在對陣鳳凰城太陽的比賽中，出賽39分鐘攻下53分、18籃板、5阻攻，同樣締造令人印象深刻的攻守表現。

至於NBA傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），根據其球員時期的非官方阻攻紀錄，也被認為曾經5度完成單場至少50分、15籃板、5阻攻的壯舉。不過，由於NBA直到1973-74年賽季才正式將阻攻納入官方統計，而張伯倫當時已經退休，因此這些數據並未列入正式紀錄。

除了在聯盟歷史上留下重要一頁，溫班亞瑪這場50分演出，也讓他在馬刺隊史紀錄榜上更進一步。

這是溫班亞瑪職業生涯第3次單場攻下至少50分，正式追平「海軍上將」羅賓森（David Robinson），並列馬刺隊史第2多。隊史目前只有傳奇得分手格文（George Gervin）的5次50分紀錄，比溫班亞瑪更多。

隨著馬刺本季持續累積勝場，溫班亞瑪也正用一場又一場的歷史級演出，證明自己不只是聯盟未來的門面，更已經成為當今NBA最具統治力的球星之一。