如果當年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與柯瑞（Stephen Curry）聯手，NBA的歷史會不會就此改寫？曾經是聯盟第一中鋒的霍華德，近日在節目中透露，自己職業生涯曾有2次機會與柯瑞成為隊友，其中一次甚至是他親口拒絕奧蘭多魔術引進這位未來的勇士傳奇球星。如今談起這段往事，霍華德也毫不掩飾自己的懊悔。

霍華德近日接受《The AM Hoops Show》節目主持人基爾南（Casey Kiernan）訪問，回憶起當年自己仍是魔術建隊核心時，球團曾經考慮透過交易從勇士引進柯瑞，不過當時的霍華德心中卻有另外一個更理想的人選，那就是柯瑞當時在勇士的後場搭檔艾利斯（Monta Ellis）。

「魔術當時想要得到柯瑞，但我說不要。」霍華德透露，「我當時根本不知道柯瑞未來會成為史上最偉大的球員之一。」

當主持人進一步詢問，魔術管理階層當時是否真的曾經徵詢過他的意見，討論引進柯瑞的可能性，霍華德也給出肯定答案。

如今看著柯瑞成為NBA史上最偉大的射手和歷史頂級球星之一，帶領勇士建立王朝，這位生涯8度入選明星賽的傳奇中鋒，也坦承自己對當年的決定感到相當後悔。

「我後悔了，我真的很後悔。」霍華德帶著笑容說道。

有趣的是，這並非霍華德職業生涯唯一一次有機會與柯瑞並肩作戰。

2012年離開魔術後，霍華德轉戰洛杉磯湖人，在湖人效力1個球季後，2013年夏天成為自由球員。當時包括勇士與火箭在內，都對延攬這位明星中鋒展現高度興趣，而霍華德也確實曾經與勇士球團進行會面。

「在與火箭簽約之前，我原本有機會加盟勇士。我和勇士會面，也和火箭會面，最後我選擇與火箭簽約。」霍華德回憶道，「勇士當時是有機會簽下我的。」

霍華德最終選擇前往休士頓，與哈登（James Harden）組成明星搭檔，並且在2015年幫助火箭打進西區冠軍賽。然而，多年之後回頭看待當時的選擇，霍華德仍忍不住想像，如果自己當年選擇加盟勇士，與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）聯手，職業生涯究竟會出現什麼樣的變化。

「我的天啊！我當時到底在想什麼？」霍華德感嘆道，「想像一下我跟柯瑞一起打擋拆，我的天啊！」

當主持人詢問霍華德，現在是否仍會想起這2次錯過與柯瑞聯手機會的往事，他也毫不猶豫地回答：「是的，我會。」

霍華德雖然兩度錯過與柯瑞聯手的機會，但最終仍在2020年重返湖人期間如願捧起生涯首座總冠軍金盃，彌補職業生涯未曾奪冠的遺憾。