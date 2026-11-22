即使近期進攻端的低迷表現備受外界批評，法國長人戈貝爾（Rudy Gobert）在防守端的價值依然難以取代。

灰狼本季透過陣容調整，搭配原有的防守核心，成功打造出聯盟最具壓迫性的防守體系。根據數據網站《Databallr》統計，在今天迎戰曼菲斯灰熊之前，灰狼防守效率值為104.9，高居全聯盟第一，總教練芬奇（Chris Finch）更直言，光是戈貝爾一個人，就足以撐起聯盟前5名的防守水準。

灰狼今天繳出高達58%的團隊命中率，陣中5人得分雙位數，同時把灰熊命中率壓在43%，最終以104比95勝出。

雖然灰狼在後場和側翼都擁有多位極具侵略性的防守悍將，但芬奇仍強調，球隊整套防守體系的根基仍建立在4屆年度最佳防守球員戈貝爾身上。

正因為禁區擁有戈貝爾坐鎮，灰狼外圍球員才能更加積極地對持球者施壓，不必過度擔心遭到突破後，球隊籃框失去最後一道防線。

「如果你身後有戈貝爾，卻沒有更加積極地向持球者施壓，那你可能就沒有將自身優勢發揮到最大。」芬奇表示。

「現在我們對多名球員都有足夠的信心，相信他們能夠應付不同的防守對位，也能夠持續施加壓力。我們是一支能夠積極跑動、快速輪轉的球隊，必要時大家也能夠互相補位，覆蓋很大的防守範圍。」

戈貝爾在今天比賽中拿到7分11籃板，送出3次阻攻，生涯在灰狼累積阻攻數來到501次（爵士時期1357次），成為NBA歷史上第17位在兩支不同球隊皆達成至少500次阻攻的球員。

芬奇進一步指出，灰狼一直以來都試圖圍繞戈貝爾建立防守體系，而如今陣容中擁有更多能夠與他互補的球員，也讓教練團在防守策略上擁有更多選擇。

「我們一直試著以戈貝爾為核心打造防守體系，現在也有其他能夠互補的球員。無論是防守對位、擋拆防守策略，或是由哪些球員負責限制持球者，我們都有很大的彈性，所以我們真的很幸運。」

就禁區護框能力而言，戈貝爾目前仍被視為聯盟最頂尖的防守球員之一，能夠與他競爭聯盟最佳禁區防守者頭銜的，或許只有法國同胞溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

根據《Databallr》統計，戈貝爾本季的防守出手品質影響指標（Defensive Shot Quality Influence）為-1.2，在所有符合統計資格的球員中位居第100百分位，也就是聯盟最頂尖的水準，顯示他降低對手出手品質的能力依舊出色。

對於戈貝爾在灰狼防守體系中的重要性，芬奇更給出極高評價。

「我常說，他一個人就是一套行走的聯盟前5名防守體系，」芬奇盛讚道，「他能夠保護所有人，讓你可以更積極地防守，他對對手進攻的威懾力依然非常強大。」

芬奇也透露，戈貝爾本季除了維持頂尖的個人防守表現，還積極協助新隊友融入球隊，讓他們更快理解灰狼的防守運作方式。

「我認為他在幫助一些新隊友適應球隊方面做得非常好，讓他們了解如何與他搭配，以及如何解讀他的防守動作。他今年在自己的防守判斷上也做得非常果斷，而我認為這對所有人都有幫助。」

儘管戈貝爾本季的進攻效率明顯下滑，近期更因頻頻錯失籃下得分機會而受到芬奇公開批評，但從灰狼高居聯盟第一的防守數據來看，這位法國長人在防守端的影響力依然無庸置疑。