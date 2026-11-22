終場前5秒，國王菜鳥後衛艾卡夫（Darius Acuff Jr.）切入禁區出手失準，穆雷（Keegan Murray）卻從3名防守球員之間竄出，搶下進攻籃板直接完成致勝補籃，讓沙加緬度主場球迷終於等到久違的勝利歡呼。

隨著塞爾蒂克後衛普里查德（Payton Pritchard）最後一擊落空，國王以97比96驚險逆轉擊敗綠衫軍，不僅大爆冷門終結近期8連敗，也拿下本季苦等已久的主場首勝。

國王此役先發5人得分全部上雙，以艾卡夫的21分、6籃板、8助攻表現最佳，穆雷則繳出15分、12籃板的雙十成績。反觀塞爾蒂克全場三分球瘋狂出手58次，命中率卻只有22%，最終為低迷的外線表現付出慘痛代價。

塞爾蒂克此役缺少多名核心戰力，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）輪休，懷特（Derrick White）因肩傷缺陣，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）則因身體不適高掛免戰牌，讓球隊在陣容不整的情況下迎戰國王。

不過塞爾蒂克開賽仍展現強大的防守壓迫性，透過積極施壓迫使國王接連發生失誤，迅速打出10比0的攻勢。國王上半場始終難以突破對手防線，半場結束時以41比54落後13分，眼看就要吞下9連敗。

沒想到比賽進入第三節後，戰局卻出現180度大轉變。賽前場均失分高達120.7分、防守表現排名聯盟後段班的國王，竟然讓塞爾蒂克的進攻完全陷入停滯。

塞爾蒂克第三節13次三分球出手全部落空，單節僅拿到13分，國王則趁勢打出35比13的猛烈攻勢，單節淨勝22分，一口氣扭轉上半場的雙位數落後，反而帶著76比67的9分領先優勢進入決勝節。

塞爾蒂克第四節重新振作，逐漸追回落後差距，雙方在比賽最後階段展開激烈拉鋸。終場前11.8秒，普里查德命中一記關鍵後撤步跳投，幫助塞爾蒂克以96比95超前比分，將壓力重新丟回國王身上。

國王最後一波進攻交給艾卡夫處理，他持球切入禁區後出手未果，所幸穆雷在3名防守球員包圍下成功搶到進攻籃板，並在剩下5秒時完成補籃，讓國王重新取得1分領先。

塞爾蒂克仍有最後反擊機會，普里查德在終場蜂鳴器響起前勉強出手，未能命中，讓國王全隊終於能夠慶祝這場得來不易的勝利。

喬治（Paul George）攻下全隊最高19分，外加8籃板5助攻4抄截，老將康利（Mike Conley）也拿到19分；豪瑟（Sam Hauser）14分6籃板，克塔（Neemias Queta）15分7籃板，普里查德17投僅4中獲得9分8助攻6籃板。