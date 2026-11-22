溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天狂砍50分、抓下19個籃板，並外帶5次阻攻與5記三分球，成為NBA史上首位單場至少繳出50分、5阻攻與5記三分球的球員，率馬刺以114比91擊敗鵜鶘，戰績推進至14勝3敗，並列聯盟最佳。

綜合法新社和美國體育消息網站「看台報告（Bleacher Report）」，身高224公分的溫班亞瑪上場32分鐘，全場29投20中，三分球11投5中，另有5次阻攻、4次抄截與1次助攻。

這名22歲球星已躋身聯盟頂尖球員之列。他在2025-26年球季以全票獲選年度最佳防守球員，並協助馬刺打進NBA總冠軍賽後，持續在攻防兩端發揮影響力。

馬刺近15戰拿下第14勝，溫班亞瑪也成為1973-74年賽季以來，NBA第3位單場至少拿下50分、15籃板、4抄截與5阻攻的球員。

溫班亞瑪這場比賽得分距離生涯最高紀錄僅差2分。他曾在11月4日擊敗達拉斯獨行俠的比賽中攻下52分。

馬刺教頭強森（Mitch Johnson）說：「我認為他開賽就打得很積極，尤其在進攻端，他試著打得更強勢，積極搶占位置、設法攻向籃框。」

「我認為他在強勢進攻這方面做得非常好。」

強森雖捨不得把溫班亞瑪換下場，但在勝負大致底定的情況下，希望避免任何受傷風險。

強森說：「他拿到50分後，要把他換下場會很困難嗎？不會，我只是希望他先拿到50分。如果當時只差一點就到50分，要把他換下場就很難了。」

此役之前，溫班亞瑪本季出賽16場，平均每場攻下28.6分、11.9籃板及3.3助攻，另以平均3.9次阻攻高居聯盟第一。這段期間，他的投籃命中率為52.8%，三分球命中率為30%。

根據NBA官網數據，本季溫班亞瑪在場時，馬刺每百回合淨勝26.7分；他不在場時，則降為每百回合淨負14.4分。

馬刺戰績追平洛杉磯湖人與費城76人，並列聯盟最佳。