前三節一路苦苦追趕的快艇，好不容易在終場前5分多鐘將落後差距縮小至3分，獨行俠卻在此時打出一波11比0的致命攻勢，徹底粉碎對手逆轉希望。

厄文（Kyrie Irving）擺脫開賽7投僅1中的低迷手感，第四節獨拿12分，全場攻下25分，搭配佛雷格（Cooper Flagg）繳出22分、8籃板、6助攻的全能表現，獨行俠最終以110比100擊沉快艇，收下主場2連勝。

獨行俠先前在一波連續3場客場賽程中全數落敗，不過回到達拉斯後迅速找回贏球節奏，此役是球隊背靠背賽程的首場比賽，贏球後戰績提升至9勝7敗。反觀快艇持續陷入低潮，不僅苦吞3連敗，開季戰績下滑至4勝11敗，客場至今7戰全敗，仍未能拿下本季客場首勝。

厄文此役開局手感欠佳，前7次出手僅命中1球，但隨著比賽進行逐漸找回進攻節奏，尤其在決勝節展現出色的得分能力，單節攻下12分，成為獨行俠最後階段拉開比分的重要功臣。

第四節剩下5分12秒時，快艇後衛鄧恩（Kris Dunn）在底角命中三分球，將比分追近至88比91，眼看比賽即將進入最後拉鋸，快艇卻接連發生2次失誤，讓獨行俠趁勢連拿11分，一舉將領先擴大至102比88，提前奠定勝基。

佛雷格此役雖然攻下22分、8籃板、6助攻，但在罰球線上的表現卻相當反常，全場13罰僅7中。身為上季年度最佳新人，生涯罰球命中率達84.2%的佛雷格，這也是他進入NBA以來首度單場投失6記罰球。

獨行俠板凳戰力同樣是此役贏球關鍵，克雷頓（Walter Clayton Jr.）替補攻下16分，克里斯提（Max Christie）也貢獻13分，兩人合計三分球7投5中，聯手挹注29分，提供先發主力充足的進攻支援。

快艇方面，資深中鋒洛培茲（Brook Lopez）攻下全隊最高21分，其中17分集中在下半場，日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）則有19分，單場命中4記三分球。

值得注意的是，快艇賽前場均僅能抓下39個籃板，排名全聯盟墊底，此役難得在籃板數上以54比52壓過獨行俠，但二次進攻得分反而以19比20落居下風，未能有效將籃板優勢轉化為得分。