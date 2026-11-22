尼克隊和拓荒者隊今天上演驚心動魄的對決，主場作戰的尼克最多26分領先雖在第四節花光，最後3.2秒在防守交代錯誤下還讓拓荒者隊阿夫迪亞（Deni Avdija）兩罰俱中取得超前，但布里吉斯（Mikal Bridges）最後一擊投進致勝三分彈，助隊驚險以97：96「絕殺」拓荒者，4連勝到手。

尼克今天在當家球星布朗森（Jalen Brunson）首節19分猛攻、沙米特（Landry Shamet）外線連發下，首節就取得40：23領先，第二節尾聲最多取得66：40優勢。

大幅落後的拓荒者，哈勒戴（Jrue Holiday）第二節投進壓哨三分彈，第三節團隊再拉出8：0的開節攻勢，單節29：15反撲縮小比分，第四節更在里拉德（Damian Lillard）和阿夫迪賈帶動下打出12：0攻勢；三分球前7投0中的里拉德比賽尾聲投進追平三分彈，更助隊94：94追平。

尼克「絕殺」拓荒者，4連勝到手。 路透

關鍵時刻布朗森跳投失手，尼克防守又出現狀況，最後3.2秒讓阿夫迪賈站上罰球線，拿2罰俱中讓拓荒者反以96：94超前。

布里吉斯最後一擊扮演致勝英雄，他接獲邊線傳球後，晃起防守者投進超前三分球，比賽結束蜂鳴聲同時響起，讓尼克驚濤駭浪中以97：96守護主場勝利。

布朗森今天攻下30分是全場最高，沙米特三分球10投6中貢獻20分，致勝英雄布里吉斯也挹注12分；拓荒者以克林根（Donovan Clingan）22分、13籃板最佳，阿夫迪賈20分，里拉德15分。