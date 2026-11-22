短短1年內3度遭遇手部傷勢，公牛菜鳥前鋒威爾森（Caleb Wilson）的職業生涯才剛起步，就面臨接連不斷的傷病考驗。不過，日前因右手骨折而高掛免戰牌的他，似乎並未因此受到太大打擊，近日在受傷後首度接受媒體訪問時，不僅樂觀看待自己的恢復進度，更將接連受傷歸咎於運氣不佳，甚至開玩笑表示，自己平常都有乖乖喝牛奶，身體健康並沒有問題。

威爾森透露，受傷當下他就立刻察覺自己的手出了問題。儘管右手骨折迫使他暫時離開球場，但他並不認為這次傷勢會讓自己缺席太長時間，也對近期重返賽場抱持相當樂觀的態度。

「這確實很難熬，但並不是長期性的傷勢。我過幾周就能重新打球，所以並沒有太過擔心。」威爾森表示。

不過，威爾森也特別澄清，目前並沒有明確的復出時間表，所謂幾周後重新出賽，只是自己對於恢復進度的樂觀預期，並非已經確定的歸隊日期。

「我沒有預設任何復出時間表，我只是相信自己很快就能重新上場。」

更讓外界關注的是，這已經是威爾森在短短1年內第3次遭遇手部傷勢，難免讓人擔心他的手部是否存在其他潛在問題，或是先前的傷勢尚未完全康復，才導致類似情況接連發生。

對此，威爾森並不認為這3次傷勢之間存在任何關聯，也不覺得自己的身體存在容易受傷的問題，反而以相當輕鬆的態度回應。

「沒有，就只是運氣不好而已。我的意思是，我的身體相當健康，該做的事情我都有做，我也有喝牛奶。」威爾森笑著說。

即使傷病打亂了自己的菜鳥球季，威爾森依然試圖以正面心態面對挫折，並相信這些經歷都有其意義。

「有時候，你就是會遇上一連串不順心的事情。但這也是一種福氣，每件事情的發生都有它的原因。」