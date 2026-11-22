有了隊友過早復出、傷勢反覆的前車之鑑，魔術當家球星班凱羅（Paolo Banchero）對於自己的復出時間格外謹慎。目前正處於右腳踝扭傷的復健階段，班凱羅透露傷勢恢復已有進展，希望能夠在未來2周左右重返球場，但也強調不會為了急於復出而冒險，以免傷勢再度惡化，反而延長缺陣時間。

談到目前的恢復狀況以及可能的復出時間表，班凱羅坦言，現階段還無法給出確切的日期，但對於近期重返賽場抱持樂觀態度。

「我現在還不能上場，所以也不知道究竟什麼時候能夠復出，」班凱羅表示，「但希望能夠在接下來2周左右回歸。」

值得注意的是，班凱羅在這段養傷期間，也經常與隊友華格納（Franz Wagner）交流復健經驗。華格納上季同樣曾遭遇腳踝扭傷，因此缺席數周的比賽，甚至一度因為過早復出，導致傷勢持續影響場上表現，最終不得不再次休養。

雖然班凱羅明確指出，自己的傷勢情況與華格納當時並不完全相同，但他仍希望從隊友的經驗中汲取教訓，避免重蹈覆轍。

「很顯然，從去年的情況來看，他有點太早復出了，傷勢當時仍然困擾著他，後來又不得不缺席更長一段時間。」班凱羅說。

「所以我正在從他的經驗中學習，不想在這件事情上冒任何風險。」

相較於一般腳踝扭傷，高位腳踝扭傷涉及連接脛骨與腓骨之間的韌帶，恢復時間往往較長，對於需要頻繁進行切入、變向及跳躍動作的籃球員而言，復出時機更需要審慎評估。

對魔術而言，班凱羅無疑是球隊進攻體系的重要核心，他與華格納的搭檔也是球隊維持競爭力的關鍵。不過考量例行賽仍相當漫長，與其為了短期戰績讓班凱羅提前復出，確保他能夠在傷勢充分恢復後重新投入比賽，才更符合球隊的長遠利益。