開季打出14勝3敗的亮眼戰績，洛杉磯湖人並不打算就此滿足。儘管球隊今年歷經多項陣容調整，新成員也需要時間適應彼此，但在唐西奇（Luka Doncic）打出MVP等級的表現帶領下，湖人迅速站穩西區龍頭位置。

如此強勢的開局，也讓湖人籃球事務營運總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）對本季前景充滿期待，他更直接預告，球團將在交易截止日前積極尋求補強機會，希望打造更具競爭力的爭冠陣容。

湖人今年休賽季進行多項人員異動，原本外界仍對新陣容需要多少時間磨合抱持疑問，沒想到球隊開季至今展現出色的團隊戰力，不僅唐西奇延續恐怖的進攻火力，多名新援也都為球隊帶來正面影響，讓湖人管理層看見本季在季後賽走得更遠的可能性。

佩林卡近日談到球隊未來的補強方向時，明確表示管理層不會因為目前戰績出色，就停止尋求改善陣容的機會，反而希望把握球隊展現競爭力的時機，進一步提升整體戰力。

「我們會在交易截止日前積極採取行動，針對目前觀察到的問題進行補強，」佩林卡表示，「我們認為這支球隊真的有機會在季後賽走得很遠，因此希望盡可能為這個團隊增添更多人才。」

不過，佩林卡也提醒，儘管湖人目前開季表現相當出色，但漫長的例行賽才剛開始，球隊仍必須戒慎恐懼，不能因為短期成功而過度樂觀，甚至產生自滿情緒。

「我們不想因為開季火燙就得意忘形，因為你不希望自己變得自大，」佩林卡說，「但很顯然，到目前為止，一切發展得非常順利，我們也希望這樣的情況能夠持續下去。」