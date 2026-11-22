「你一定要幫邁阿密帶回一枚冠軍戒指，兄弟！」面對球迷當面喊話，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）沒有絲毫猶豫，充滿自信地回應：「我會的！」這段發生在邁阿密當地籃球場的簡短對話，迅速在社群平台引發熱議。

隨著熱火近期拉出一波6連勝，安戴托昆波也毫不掩飾自己的雄心壯志，希望能為新東家再添一座總冠軍金盃。

根據TikTok用戶delarosababy分享的影片，安戴托昆波近日現身邁阿密當地一座籃球場，期間有球迷主動上前與他互動，期待這位超級球星能夠帶領熱火重返榮耀。面對球迷提出的奪冠要求，安戴托昆波以簡短卻充滿自信的回答作出承諾，也讓熱火球迷對球隊未來更加充滿期待。

熱火今年休賽季透過重磅交易引進安戴托昆波，雖然開季一度陷入掙扎，但近期逐漸找回贏球節奏，豪取6連勝，將戰績提升至9勝6敗，展現陣容磨合逐漸步上軌道的跡象。

熱火最近一場勝利更別具意義，對手正是安戴托昆波效力多年的老東家公鹿。這是他自休賽季遭到交易後，首度與前東家正面交鋒，最終率領熱火以137比130擊敗公鹿，現年31歲的安戴托昆波此役出賽32分鐘，全場11投7中，高效率攻下27分、14籃板、9助攻的準大三元成績，用一場全能演出為這場備受矚目的對決畫下句點。

安戴托昆波的加盟，讓熱火與阿德巴約（Bam Adebayo）組成極具威脅性的禁區雙塔，兩人在防守、籃板及進攻端的多元能力，也為球隊帶來更多戰術變化。此外，波提斯（Bobby Portis Jr.）與湯普森（Klay Thompson）等球員的加入，進一步提升熱火的陣容深度及外線進攻火力。

在名教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）帶領下，熱火如今兼具球星天賦、陣容深度與豐富的季後賽經驗，具備成為東區冠軍強力競爭者的條件。隨著球隊近期逐漸擺脫開季低潮，安戴托昆波與新隊友之間的化學效應也愈來愈受到期待。