76人的連勝路今天受到公鹿隊強力挑戰，本季轉戰公鹿的射手赫洛（Tyler Herro）狂轟生涯新高50分，比賽最後還飆進後撤步的追平三分彈，但這將比賽逼進延長賽的外線，裁判檢視後判定出手已在時間走完後，進球無效，讓76人驚險以132：129捍衛主場，迎接5連勝。

攻下26分、17籃板的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）賽後雖讚赫洛是「聯盟前五最佳球員」，但公鹿仍苦吞13連敗，也是開季17場比賽的第16場敗場；76人則是打出開季14勝3敗表現，追平隊史2000-01年賽季的開季17場最佳表現，當年76人一路打進最終決賽。

本季加入76人的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天貢獻21分、6籃板和6助攻，他說：「顯然我們想以更好方式結束比賽，但面對這樣頑強的球隊，他們會為了上場時間拚盡全力。比賽目標當然是贏球，但我們也能從今晚比賽中汲取很多教訓，彌補我們做得不夠好的地方。」

76人本季打了許多場關鍵時刻膠著的比賽，12場比賽中勝率維持完美的百分百，今天雖差點浪費最後2分鐘還有的10分領先，仍延續連勝，總教練諾斯（Nick Nurse）說：「我盡量不去過多抱怨任何一場勝利，我們還需要做得更好一些。」