湖人本季在唐西奇（Luka Doncic）帶領下展現強大競爭力，他本人更持續以驚人的得分能力改寫NBA歷史。在今天主場險勝國王的比賽中，唐西奇成為聯盟史上最快累積550分、100籃板、100助攻的球員，同時達成生涯1700記三分球里程碑，寫下令人難以置信的重要里程碑。

唐西奇本季開打至今延續火燙的進攻表現，前15場比賽平均繳出37.2分、6.8籃板、7.7助攻，不僅維持聯盟頂尖得分水準，也在進攻組織與籃板方面展現全面影響力，成為湖人進攻體系中最不可或缺的核心人物。

唐西奇本季至今平均能攻下37.2分、6.8籃板、7.7助攻，在得分王之爭遙遙領先群雄；根據統計，唐西奇本季前15場出賽已經累積至少550分、100籃板與100助攻，成為NBA歷史上最快達成這項數據組合的球員。過去即使是聯盟歷史上的頂尖得分手，也沒有人能在如此短的時間內同時累積這3項數據。

除了創下歷史性的開季數據，唐西奇此役也迎來另一項重要里程碑，生涯三分球命中數正式突破1700記。年僅27歲的他，早已是NBA歷史上未滿28歲球員中，累積命中三分球最多的球員，如今更將這項紀錄繼續向上推進。

在唐西奇不斷刷新個人紀錄的同時，另一項值得關注的數據也浮上檯面，那就是他的進攻使用率。

根據統計，唐西奇目前以40.4%的使用率高居全聯盟第一。所謂使用率，是指球員在場上時，球隊有多少比例的進攻回合，最終由該球員出手投籃、站上罰球線或發生失誤來結束。

換言之，唐西奇目前承擔湖人大量進攻責任，幾乎有超過4成的進攻回合由他完成最後處理，顯示球隊對他的得分能力與持球主導能力高度依賴。

值得注意的是，NBA歷史上過去共有41名球員曾在單一賽季繳出至少35%的使用率，但這些球員在達成如此高使用率的當季，沒有任何一人最終奪得總冠軍。