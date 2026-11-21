上半場落後8分、當家球星決勝節又意外傷到右眼，湖人這場NBA盃分組賽贏得格外驚險。所幸唐西奇（Luka Doncic）帶傷堅持打完比賽，湖人也在最後關頭展現更好的執行力，隨著國王球星拉文（Zach LaVine）錯失可能逆轉戰局的最後一擊，湖人最終以2分之差險勝。

唐西奇賽後透露更總教練瑞迪克（JJ Redick）在中場休息時的一番怒吼，正是激起全隊鬥志的重要原因。

唐西奇此役攻下25分、4籃板、8助攻，帶領湖人在下半場扭轉落後局面，並將NBA盃分組賽戰績提升至2勝1敗。不過比起個人數據，瑞迪克在中場休息時如何向球員喊話，以及唐西奇在比賽最後階段的右眼傷勢，更成為賽後媒體關注的焦點。

由於湖人上半場表現不如預期，帶著8分落後進入休息室，瑞迪克顯然對球隊的表現並不滿意。當記者詢問中場休息時是否不只是一般的戰術談話，而是伴隨著更激烈的情緒反應，唐西奇也毫不避諱地透露，瑞迪克確實會對球員大聲怒吼。

「是啊，我的意思是，他確實會大吼，我已經習慣了。」唐西奇說，「但這讓我們所有人都燃起了鬥志，所以有時候聽到教練這樣說，反而是件好事。」

從比賽結果來看，瑞迪克的喊話確實收到效果，湖人在下半場逐漸扭轉戰局，並在比賽最後階段展現更好的攻守執行力。不過就在球隊全力爭取勝利之際，唐西奇卻發生令人捏一把冷汗的意外。

第四節剩下2分19秒時，國王前鋒穆雷（Keegan Murray）在防守過程中不慎戳到唐西奇的右眼，讓他當場痛苦倒地，湖人隊友與醫療人員也立刻上前關心他的狀況。

湖人隨後喊出暫停，讓唐西奇獲得短暫的休息與處理傷勢時間。儘管他的右眼明顯出現疼痛與不適情況，但唐西奇並未因此退場，仍選擇繼續留在場上，堅持打完最後2分多鐘，幫助湖人守住勝利。

賽後接受媒體訪問時，唐西奇也第一時間回報自己的傷勢狀況，試圖讓外界放心。

「我沒事。」唐西奇表示，儘管頭部仍有些不適，但他對自己的狀況並不擔心，強調：「我會沒事的。」