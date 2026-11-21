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NBA／快艇4勝10敗陷泥淖將迎曙光 英格倫預計下周復出
開季至今始終在西區後段班苦苦掙扎的洛杉磯快艇，終於等到期待已久的好消息！根據報導，因阿基里斯腱部分撕裂而長期休養的明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），預計將在美國時間11月23日對火箭的比賽中正式復出，這也是他今年9月透過重磅交易加盟快艇後，首度披上新東家戰袍出賽。
現年29歲的英格倫在今年5月接受右腳跟手術，醫療團隊在手術過程中發現他的阿基里斯腱有部分撕裂情況，一併進行修復。這次傷勢讓他在整個休賽季都處於養傷與復健階段，也導致他加盟快艇後的首秀一再延後。
英格倫的回歸對目前戰績低迷的快艇而言無疑相當重要。快艇開季至今僅取得4勝10敗，排名落在西區後段班，球隊迫切需要更多進攻火力與穩定戰力，英格倫的復出也將為教練團提供更多陣容配置選擇。
快艇球團在送走雷納德的同時，不僅累積可觀的未來選秀資產，也引進正值當打之年的明星前鋒英格倫（Kawhi Leonard），期待他能成為新陣容的重要支柱。
格倫上季在暴龍一共出賽77場，平均攻下21.5分、5.6籃板、3.7助攻，憑藉出色的個人表現，英格倫也成功獲選參加明星賽，這是他繼2020年後再次入選，同時也是他生涯第2次獲此殊榮。
如今歷經超過半年的手術與復健，英格倫終於有望重新踏上球場。對於失去雷納德後仍在摸索新體系的快艇而言，英格倫的中距離投射、持球進攻及組織能力，都有機會改善球隊目前低迷的進攻狀態。
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