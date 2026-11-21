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NBA／爵士三劍客都「7中0」不敵太陽 勇士創21世紀紀錄後跌至西區第11
太陽隊今天在客場以111：101擊退爵士隊，拉出一波3連勝，登上西區第9。今天沒有比賽的勇士隊跌至西區第11。
太陽本場比賽與爵士交手，雖上半場當家球星布克（Devin Booker）手感欠佳，但爵士外線更是慘不忍睹，24投僅5中，半場打完太陽領先12分。雖末節爵士一度追至4分，太陽終場仍以10分之差收進勝利。
布克全場22投9中，攻下23分。布魯克斯（Dillon Brooks）和布里吉斯（Miles Bridges）都砍進18分，格里斯佩（Collin Gillespie）則是有16分進帳。
爵士方面，榜眼彼特森（Darryn Peterson）、貝利（Ace Bailey）和喬治（Keyonte George）三分球都是7投0中，其中彼特森攻下20分10籃板8助攻。
太陽贏球後，戰績來到8勝7敗，與獨行俠隊並列西區第9，8勝8敗的勇士跌至西區第11。值得一提的是，勇士昨天輸球後，連4場得分低於100且輸超過20分，創21世紀首見紀錄。
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