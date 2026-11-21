一個原本不在戰術安排中的底角三分球，意外成為湖人賽後的熱門話題。

湖人今天在自家主場以2分之差險勝國王，陣中長人凱斯勒（Walker Kessler）投進個人本季首記三分球，讓總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後忍不住分享一段季前熱身賽期間的有趣往事，透露這位以禁區攻守見長的中鋒，早就向自己詢問過能否在外線出手，當時獲得投籃許可後的興奮反應，更令人莞爾。

凱斯勒此役在底角接球後果斷出手，順利命中本季第一記三分球。不過瑞迪克賽後坦言，這次進攻其實並非按照原本的戰術設計執行，甚至連他自己都不太清楚，為什麼凱斯勒當時會出現在底角位置。

「那是一個非常混亂、毫無章法的進攻回合，我甚至不確定他為什麼會站在底角。」瑞迪克笑著說。

不過瑞迪克並未因此對凱斯勒的出手感到不滿，反而透露早在季前熱身賽期間，兩人就曾針對類似的進攻情況進行討論，當時他已經給予凱斯勒在特定情況下從外線出手的自由。

「分享一個季前熱身賽的小故事，我已經不記得是哪一場比賽了。當時我們在暫停後布置了一個戰術，凱斯勒也是戰術的一部分，最後主要是要創造攻擊籃框的機會，而他則負責拉開空間。」瑞迪克回憶道。

「當我們結束戰術討論、準備回到場上時，他突然問我：『教練，如果這個戰術沒能創造出上籃機會，而球最後傳到我手上，你希望我怎麼做？』我就告訴他：『投啊！』結果他直接回我：『他X的，太好了！』」

這段有趣的對話也顯示，凱斯勒對於嘗試外線投射抱持相當積極的態度，而瑞迪克也願意在適當的情況下給予他發揮空間，並不會因為他是傳統中鋒，就完全限制他的出手選擇。

不過，瑞迪克也特別強調，允許凱斯勒在出現空檔時投三分球，並不代表湖人已經打算將他培養成一名具備穩定外線投射能力、能夠拉開進攻空間的延伸型中鋒（Stretch Five）。

「所以他知道，在那種情況下，他可以自由出手。不過，要說他是延伸型中鋒？那還不是。」瑞迪克面帶笑容地表示。

事實上，凱斯勒本季加盟湖人後，已經成為球隊相當成功的補強之一。即使不依賴外線投射，他仍憑藉出色的禁區終結能力、籃板保護及護框表現，在攻守兩端帶來顯著貢獻，本季平均繳出14.3分、10.7籃板、2.1阻攻的雙十數據，成為湖人最重要的禁區支柱。