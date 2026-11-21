全場攻下最高29分包括最後關鍵時刻的致勝上籃，帶領暴龍走出6連敗陰霾，當家球星巴恩斯（Scottie Barnes）賽後卻迫不及待將聚光燈轉向另一名隊友。

年僅20歲的菜鳥葛萊夫斯（Allen Graves）迎來NBA生涯首度先發，就繳出20分10籃板的雙十成績，攻守兩端都有精彩演出，幫助暴龍在NBA盃分組賽以105比102險勝底特律活塞，也讓巴恩斯激動直呼：「他是我的MVP！」

身為2026年首輪第19順位新秀，葛萊夫斯此役把握難得的先發機會，全場9投6中、罰球6投全中，除了20分、10籃板，還有3抄截、1阻攻進帳，不僅展現高效率的得分能力，更在防守端發揮重要影響力，成為暴龍能夠在客場終結連敗的重要功臣。

賽後接受《NBA on Prime》訪問時，巴恩斯對於球隊在傷兵困擾下展現的韌性感到相當振奮，尤其對葛萊夫斯的表現讚不絕口。

「我們努力奮戰，保持韌性，團結在一起。這些年輕球員打得太好了，今晚甚至還有一些隊友帶著傷勢上場，但我們依然堅持到底，努力戰鬥。」巴恩斯表示。

談到葛萊夫斯時，巴恩斯更是難掩興奮之情，「葛萊夫斯打了一場太精彩的比賽，我的天啊！他的籃板、抄截，還有對持球者的防守都太出色了，尤其是籃板。AG，你就是我的MVP！」

事實上，巴恩斯本身的表現同樣出色，全場21投14中，高效率攻下全場最高29分，另有5籃板、5助攻；奎克利（Immanuel Quickley）也繳出18分、10助攻的雙十成績。

暴龍此役最多曾領先達14分，但活塞並未輕易放棄，第四節持續展開反撲，讓比賽勝負直到最後一刻才揭曉。康寧漢（Cade Cunningham）攻下23分、9助攻，他在終場前19.8秒轟進超前比分三分球，差點成為致勝功臣，赫爾特（Kevin Huerter）則是命中4記三分球，獨拿20分，可惜他最後的出手仍未能幫助活塞完成逆轉。

隨著這場勝利到手，暴龍終於結束近期令人沮喪的6連敗，將本季戰績提升至6勝10敗。不過巴恩斯強調，球隊並不滿足於目前的成績，也不會因為一場勝利就認為已經解決所有問題。

「這是一個每天都在進步的過程，我們要一場一場來，持續讓自己變得更好。」巴恩斯說。

「我們很清楚自己是怎樣的一支球隊，我們知道自己不是輸家，那不是我們的本質。我們想要贏球，想要在這裡建立成功的球隊文化，而且會不惜一切努力做到這件事。」