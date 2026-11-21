哈登（James Harden）狂轟51分，帶領騎士隊在主場128：119擊退溜馬隊。哈登單場破50分場次也躍居聯盟史上第3。

法新社報導，溜馬在第二節之初曾一度領先達14分，但騎士狂追猛趕，打完前兩節反以62比61反超。進入第三節騎士徹底接管戰局，單節打出43比22攻勢，其中哈登一人包辦18分，一舉奠定勝基。

哈登全場26投15中，3分球11投7中，14罰全中，另外帶6籃板6助攻。這是哈登職業生涯第26次單場得分破50大關，正式超越已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）獨居NBA史上第3名，僅次於喬丹（Michael Jordan）的31次與張伯倫（Wilt Chamberlain）的118次。37歲的哈登也超越詹姆斯（LeBron James），成為騎士隊史單場攻下40分最年長的球員。

談及哈登的神勇表現，騎士總教練艾特金森（Kenny Atkinson）讚嘆：「這就是我們熱愛NBA的原因，像這樣的夜晚實在太特別了。他正逐漸找回狀態、調整好體能，而且訓練非常拚命。」

艾特金森說：「我們必須懂得欣賞這位球員，他是歷史前10級別的巨星，能執教他是我的榮幸。」

談到超越布萊恩這項紀錄時，哈登說：「他是我的偶像，我來自加州洛杉磯，從小看他打球長大，他對籃球的熱愛以及為此付出的努力都令人敬佩，我們想念他，真的非常想念。」