在西區並列第一名與排名墊底的湖人隊與國王隊，今天在NBA盃交鋒，不過上半場湖人卻遭到國王一路壓制，一度落後到11分，不過湖人在下半場吹起反攻號角，並靠著葛萊姆斯（Quentin Grimes）在倒數57秒的關鍵三分球命中，最終以106：104險勝國王，收下賽季第14勝。

湖人日前在主場遭到爵士隊中斷9連勝後，今天遭遇西區爐主國王又再度陷入苦戰，上半場湖人外線手感盡失，除了塞布爾（Matisse Thybulle）兩投兩中外，其餘球員合計17次出手僅命中3球，進攻熄火的狀況讓國王把握住機會，靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）、杭特（De'Andre Hunter）、艾卡夫（Darius Acuff Jr.）和穆雷（Keegan Murray）4人得分上雙，以62：54領先湖人。

不過易籃後賽況卻出現變化，湖人不僅塞布爾維持火燙手感再度飆進兩記三分球，唐西奇也挺身接管戰局，單節拿下8分，反觀國王上半場表現最亮眼的沙波尼斯卻在進攻端受到湖人的牽制，單節僅有2分差進帳，讓湖人把握住機會反超比數。

但第四節國王再度吹起反攻號角，尤其是手感發燙的杭特在該節中段一度連得6分，以及沙波尼斯兩罰俱中，雙方在比賽最後2分半鐘再度回到平手。倒數57秒湖人葛萊姆斯投進關鍵三分球，反觀國王拉文關鍵時刻兩罰僅1中，且最後一擊三分線外出手也未能命中，最終湖人就以2分差距險勝，收下賽季第14勝，國王則是苦吞8連敗。