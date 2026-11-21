從開賽打出11比0的猛烈攻勢，到第三節一度陷入16分落後，雷霆與鵜鶘的NBA盃分組賽上演戲劇性轉折。MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在決勝時刻挺身而出，全場狂轟40分，其中9分出現在3分半鐘，率隊以126比120逆轉鵜鶘。雷霆NBA盃分組賽戰績提升至2勝1敗，也讓鵜鶘苦吞3連敗。

除了亞歷山大大發神威，雷霆菜鳥長人瑪拉（Aday Mara）同樣繳出亮眼表現，全場15投11中，高效率攻下22分、16籃板。麥肯（Jared McCain）與史提茲（Bennett Stirtz）也各自貢獻18分。

威廉森（Zion Williamson）上半場獨得18分，展現強大的禁區破壞力，但他在第二節最後不到1分鐘時，因與亞歷山大發生身體碰撞領到個人第3次犯規。當時亞歷山大倒地後一度難以立即起身，讓主場球迷瞬間安靜下來，所幸他隨後站上罰球線，穩穩命中2記罰球。

第三節鵜鶘持續掌握優勢，剩下4分鐘時，瓊斯（Herb Jones）命中個人第4記三分球，幫助球隊取得91比76領先，最多更曾將差距擴大至16分。

然而雷霆沒有放棄，史提茲連續兩次進攻得手，亞歷山大也命中關鍵三分球，帶領球隊打出16比7的反擊，第三節結束時已追至92比98，僅剩6分落後。

雷霆延續這波追分氣勢，第四節雙方激烈攻防，進入比賽最後階段，亞歷山大先是助攻史提茲命中三分，之後個人獨拿9分，帶領球隊擺脫對手糾纏，上演重要逆轉勝。

鵜鶘陣中3人得分超過20分，威廉森22分6籃板7助攻，費爾斯（Jeremiah Fears）22分7籃板5助攻，比伊（Saddiq Bey）21分6籃板；墨菲（Trey Murphy III）回歸後替補上場29分鐘，拿到17分籃板，瓊斯14分，昆恩（Derik Queen）11分7籃板。