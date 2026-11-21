騎士今天在NBA盃賽事中，以128：119擊敗溜馬，陣中37歲「大鬍子」哈登（James Harden）火力全開，狂轟51分外帶6籃板、6助攻，生涯第26度單場得分突破50大關，更正式超越已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），獨居NBA歷史第3位，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的118次與喬丹（Michael Jordan）的31次。

今年2月交易大限前轉戰騎士的哈登，以37歲又86天的年紀，成為聯盟史上第4年長的「50分俱樂部」成員。他全場26投15中，包含三分球11投7中，外加14罰俱中，寫下轉戰騎士後的單場新高得分。

談到超越布萊恩的里程碑，哈登賽後感性表示，「他是我的偶像，是我成長過程中一直關注和學習的人。他對待籃球的態度，以及為這項運動付出的努力，都非常特別，我們想念他，非常非常想念他。」

賽後談到哈登宛如巔峰時期的宰制力，騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）直呼根本是「經典再現」，並坦言站在敵對教練的立場絕對會感到相當無力，「如果你是對手教練，真的拿他一點辦法都沒有。尤其是當他能像今晚這樣輕鬆過人，當對手開始防堵他的後撤步三分球時，他只要一兩個換手運球就能切入禁區，那時候就完全沒人擋得住了，我以前也經歷過這種處境，真的無計可施。」

儘管單場飆破50分，但哈登在場上並未流於單打獨鬥，這也讓亞特金森在賽後訪問中特別給予高度肯定，稱讚哈登在場上「極度無私」，他說：「哈登有99％的時間都會做出正確的場上判斷，即使在今晚這種得分爆發的夜晚，我也完全不覺得他打得很自私，他依然不斷在為隊友創造機會、傳出好球。這就是他的球風，所以我們就讓他盡情發揮，讓他在這樣的夜晚主宰比賽。」