終場前2.8秒，雙方仍處於111比111平手，奧蘭多魔術將決定勝負的最後一擊交給華格納（Franz Wagner），即使面對兩名防守球員包夾，這位德國球星依然冷靜完成中距離跳投，一舉擊碎布魯克林籃網的勝利希望。

魔術最終在NBA盃分組賽以113比111驚險勝出，不僅收下分組賽3連勝，更將對戰籃網的連勝紀錄延續至10場。

華格納延續近期火燙進攻手感，全場25投13中，狂轟35分，距離個人生涯單場最高得分僅差3分，成為魔術拿下近6場比賽第5勝的最大功臣。尤其在比賽最後關頭，他不僅肩負關鍵得分任務，更在防守端成功干擾籃網最後一擊，展現攻守兩端的影響力。

這場比賽的最後30秒充滿戲劇性，魔術先是靠著卡特（Wendell Carter Jr.）在終場前30.5秒完成補籃，將比分追成111比111平手，讓雙方重新回到同一起跑點。

籃網隨後掌握進攻機會，卻未能把握取得領先的良機。菜鳥布朗（Mikel Brown Jr.）在剩下9.2秒時嘗試20呎的中距離跳投，但球未能命中，讓魔術取得最後一波進攻球權。

暫停過後，魔術由薩格斯（Jalen Suggs）負責發邊線球，華格納接球後往左側移動，面對克勞尼（Noah Clowney）與藍道（Julius Randle）兩人協防，仍在距離籃框15呎的位置果斷出手，命中關鍵跳投，幫助魔術取得2分領先。

籃網隨即喊出暫停，試圖利用最後2.8秒完成反擊，並將最後一擊交給藍道。不過藍道在弧頂出手的三分球受到華格納干擾，最終未能命中，也讓魔術成功守住這場得來不易的勝利。

華格納上演致勝跳投。 美聯社

事實上，魔術原本有機會更早掌控比賽，開賽便展現驚人的外線火力，首節三分球接連命中，其中一波24比4的猛烈攻勢，更在短時間內投進6記三分球，迅速將比分拉開。

魔術首節總計命中10記三分球，創下隊史單節三分球命中數新紀錄，也讓球隊一度建立13分領先優勢。上半場魔術最多曾領先達15分，讓籃網陷入追分苦戰。

全場魔術投籃命中率達48.1%，三分球合計命中19記，外線火力成為壓制對手的重要武器。其中貝恩（Desmond Bane）更是三分線上的主要得分點，單場投進7記三分球，貢獻21分5抄截。

除了華格納與貝恩，佛西維奇（Nikola Vucevic）拿下15分，布萊克（Anthony Black）則有13分、7籃板進帳。

不過籃網並未因為上半場大幅落後就輕易放棄，尤其前一戰才以30分差距慘敗給公牛，當時藍道曾公開批評球隊的比賽態度與拚勁，這次他也以實際表現帶領隊友展開反撲。

藍道全場攻下27分、9籃板、6助攻，重返先發陣容的沃爾夫（Danny Wolf）也也20分5籃板，協助球隊在落後情況下逐漸縮小差距。

比賽第三節，華格納一度再度接管魔術進攻，連續包辦球隊9分，並在該節剩下7分39秒時命中一記10呎（約3公尺）跳投，幫助魔術取得77比68領先。然而籃網很快展開反擊，布朗在將近2分鐘後，於弧頂距離籃框26呎（約7.9公尺）的位置命中三分球，將比分追近至76比78，再度點燃主場球迷的希望。

第三節最後階段雙方持續拉鋸，籃網原本有機會進一步縮小差距，但布朗在該節終了前的三分球未能命中，魔術因此帶著91比88的3分領先進入決勝節。

籃網此役還遭遇傷兵問題，控球後衛特勞雷（Nolan Traore）在第三節拉傷右腿後肌，無法繼續出賽，迫使球隊調整後場輪替。

在特勞雷缺陣的情況下，菜鳥布朗獲得更多上場時間，尤其第四節承擔大量控球與進攻責任，最終攻下18分。雖然未能命中最後階段的重要跳投，但他的表現仍是籃網能夠一路緊咬比分的原因之一。

此外，夏普（Day'Ron Sharpe）貢獻17分、11籃板的雙十成績，波特（Michael Porter Jr.）也有16分，合力幫助籃網在魔術猛烈外線攻勢下，仍能將比賽拖入最後一刻。

籃網全場投籃命中率為44.2%，雖然在下半場展現反撲韌性，甚至一度看到逆轉機會，但關鍵時刻仍無法有效阻止華格納得分，最終以2分之差吞下4連敗。

值得一提的是，此戰也是華格納兄弟檔（Moritz Wagner & Franz Wagner）分開後首次對決。華格納家族特別前往巴克萊中心觀戰，家人所在包廂外更掛著一件由兄弟兩人球衣拼接而成的特殊球衣，為這場比賽增添溫馨話題。

Moritz此役上場22分鐘，3投1中獲得3分5籃板2助攻2抄截。