騎士隊今天在NBA盃於主場迎戰溜馬隊，儘管在上半場還與對手拉鋸，但「大鬍子」哈登（James Harden）在第三節個人獨攬18分，幫助騎士單節猛轟43分，將領先差距一口氣擴大到20分以上，最終在他全場51分帶領下，以128：119擊敗溜馬。

今年開季陷入低潮，前15場比賽僅拿下5勝的溜馬，今天在NBA盃作客騎士主場，不過球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在賽前傳出將因左腿筋拉傷再多缺席兩周，這也讓溜馬球團積極尋求交易，並將目標鎖定在引進一位側翼球員，填補進攻火力不足的問題。

而今天面對東區強權騎士，溜馬也在首節遭遇強力挑戰，騎士哈登在第一節就火力全開，以7投5中的火燙手感猛轟15分。不過溜馬也靠著多點開花的攻勢緊咬比分不放，甚至在第二節拉出16：5的攻勢，一度取得12分的領先優勢。

但哈登此時再度挺身而出，領軍打出13：3的反擊，在上半場打完個人已經攻下24分，創下加盟騎士後個人半場最高得分，也幫助騎士在中場休息時以62：61領先。

易籃後，不僅哈登維持火燙手感，騎士米契爾（Donovan Mitchell）、華森（Peyton Watson）也加入搶分行列，幫助騎士將領先差距一口氣擴大到20分以上，光是在第三節哈登個人又獨得18分，個人生涯第108次單場得分突破40分大關。

不過末節溜馬狂拉尾盤，在比賽最後2分鐘追到僅剩下8分差距，這也迫使哈登重新回到場上，也讓他得分突破到50分以上，生涯累積26場，超越湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的25場，登上史上第3名，也為騎士守住勝果，最終騎士就以9分差距擊敗溜馬，收下3連勝。

騎士今天以哈登攻下51分、6助攻、6籃板表現最佳，他生涯累積71場40分、5籃板、5助攻仍是聯盟史上最多，米契爾與華森則分別有20分與15分。至於溜馬則以席亞康（Pascal Siakam）和祖巴茲（Ivica Zubac）21分最佳，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）17分。