NBA擴編計畫持續推進，拉斯維加斯與西雅圖有望迎來新球隊，但隨之而來的東西區重新劃分，卻讓現有球隊展開另一場競爭。

據《The Athletic》報導，灰狼與灰熊目前是最有可能從西區轉往東區的兩支球隊，雙方甚至已經開始向聯盟爭取調整分區的機會。除了地理位置與交通考量，東區被認為相對容易突破的季後賽競爭環境，也讓這次分區重組備受關注。

消息人士透露，如果NBA最終決定在拉斯維加斯與西雅圖各增加一支球隊，兩支新軍預計都將歸屬西區，屆時聯盟必須將現有一支西區球隊調整至東區，才能維持東西區各16隊的平衡。

除了灰狼與灰熊，紐奧良鵜鶘同樣被列入可能調整分區的球隊名單，但根據消息人士透露，目前聯盟內部的討論方向，明顯較傾向灰狼或灰熊。

對這些球隊而言，轉往東區不只是地理位置上的調整，也可能直接影響未來的競爭環境。由於多數球員評估人士仍認為西區整體人才深度優於東區，因此轉戰東區被視為一條相對容易打進總冠軍賽的道路。

換言之，如果灰狼或灰熊成功轉入東區，不僅未來的季後賽競爭對手將出現重大改變，也可能影響球隊長期的戰力規劃與爭冠機會。

另一個重要因素則是客場移動距離。由於例行賽賽程密集，球隊經常需要在短時間內往返不同城市，若能減少長途飛行，不僅有助於降低交通負擔，也能讓球員獲得更多休息與恢復時間。

以灰熊所在的曼菲斯為例，距離夏洛特、亞特蘭大、印第安納波利斯、芝加哥與密爾瓦基等東區球隊所在城市，都在600英里（約966公里）以內，從地理位置來看，灰熊與多支東區球隊其實相當接近。

灰狼同樣有充分的地理理由爭取轉區。明尼蘇達所在位置距離密爾瓦基、芝加哥、印第安納波利斯與底特律都不到600英里（約966公里），如果改隸東區，將有機會減少部分跨區移動的負擔。

相較之下，鵜鶘雖然也位於美國南部，但紐奧良與德州3支球隊，包括達拉斯獨行俠、休士頓火箭及聖安東尼奧馬刺，以及奧克拉荷馬雷霆的地理位置更加接近，因此被認為繼續留在西區較為合理。

拉斯維加斯與西雅圖一直是NBA擴編討論中的熱門城市。圖截自X

不過，消息人士強調，目前尚未做出任何最終決定，鵜鶘也並未完全失去轉往東區的可能性。

NBA擴編與分區重組並非能夠立即執行，相關決策仍必須經過聯盟正式程序。根據規定，東西區重新劃分需要經過NBA董事會投票通過，而且必須等到兩支擴編球隊的經營權正式確定後，才會進一步處理現有球隊的分區問題。

總裁席佛（Adam Silver）目前將2026年底設定為擴編計畫的重要決策時間點，希望屆時能由董事會針對擴編進行表決。因此，即使灰狼與灰熊已開始積極爭取轉戰東區，最終結果仍取決於擴編案能否順利推進。

拉斯維加斯與西雅圖一直是NBA擴編討論中的熱門城市，其中西雅圖更曾擁有超音速隊，具有深厚的職業籃球歷史。若兩座城市最終順利取得NBA球隊經營權，聯盟球隊總數將從目前的30支增加至32支，也將牽動未來例行賽賽程與東西區競爭版圖。

回顧NBA上一次大規模分區調整，已經是2004-05年賽季。當時聯盟新增夏洛特山貓隊（夏洛特黃蜂前身），為了維持東西區球隊數量平衡，原本隸屬東區的紐奧良球隊被調整至西區，形成延續至今的分區配置。