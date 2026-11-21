快艇本季開季陷入苦戰，不過球隊今天傳出振奮人心的好消息，今年休賽季透過重磅交易加盟的兩屆全明星前鋒英格倫（Brandon Ingram），在歷經阿基里斯腱部分撕裂手術與漫長復健後，預計將在下周於主場復出出戰火箭，迎來披上快艇戰袍的首秀。

現年29歲的英格倫，是在今年休賽季一筆延宕多時的交易案中，與雷納德（Kawhi Leonard）互換東家，雷納德重返暴龍，而英格倫則成為快艇重建陣容的核心籌碼。

回顧英格倫的傷病史，他在今年4月代表暴龍出戰季後賽首輪對陣騎士時，因傷缺席了最後兩場關鍵戰役；隨後他在5月接受手術治療，醫師在開刀過程中發現他的阿基里斯腱出現部分撕裂並進行修復。快艇球團在執行交易時便已掌握他的傷勢與漫長復健時程，並在開季前夕對外宣布他仍在養傷階段。

英格倫上季在暴龍繳出場均21.5分、5.6籃板與3.7助攻的全面數據。面對目前戰績僅4勝10敗、急需火力支援的快艇而言，英格倫的及時回歸無疑為球隊注入一劑強心針。