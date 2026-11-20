近年NBA球員受傷越來越頻繁，許多媒體和球迷認為，是因為現代籃球節奏太快，導致球員負擔過大。不過「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）卻有不同見解，他痛批現代球員的身體素質太弱，根本不是為了應付82場例行賽強度而打造。

近年許多球員選擇輪休來保護身體，賈奈特對此不以為然，「現代球員甚至連背靠背比賽都不打了。那就是體能問題，身體必須經過鍛鍊才能承受那樣的負荷，但現在根本沒有人那樣訓練，因為太辛苦了。」

賈奈特接著說，「我一直奉行一個重要原則，想知道一個人是不是真的努力？那就給他一大筆錢，看他還會不會繼續努力。他X的永遠不要拿我跟現在這些混蛋相提並論。」

賈奈特認為，只剩詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）是上一代NBA超級巨星，「當詹姆斯和杜蘭特離開這個聯盟，當柯瑞也離開這個聯盟時，你就會看到NBA變成一個完全不同的樣子。我一直在觀察現在的比賽風格，已經沒有男人對男人、正面一對一較量的感覺。」

賈奈特進一步點出，現代球員沒有足夠體能做有韌性的防守，他以昔日對手馬里安（Shawn Marion）舉例，「以前他（馬里安）會一次又一次跳起來，連續3次、4次、5次嘗試碰球，但這種表現在現代NBA已經絕跡。」

「我感覺現在NBA正朝一個方向發展，比賽風格逐漸與歐洲籃球聯賽靠攏。這也是為什麼，你會看到這麼多歐洲球員來NBA後，都能取得成功。」賈奈特說。