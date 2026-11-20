灰狼隊今天以99：102含恨輸給尼克隊，本場比賽裁判的哨音讓灰狼總教練芬奇（Chris Finch）非常火大，關鍵時刻的誤判，讓他賽後直言：「不能犯那種錯。」

比賽剩下1分36秒時，小鮑爾（LaMelo Ball）進攻時間即將耗盡時出手，球輕微擦到籃框。戈貝爾（Rudy Gobert）抓下籃板後，將球傳給多森姆（Ayo Dosunmu）三分球命中。不過這球卻不算數，因為裁判第一時間認定球沒碰到籃框，進攻計時器未重設，成為24秒進攻違例。

檢視重播後改判，灰狼雖保住球權，但多森姆的三分球根據規則不算數，那次進攻及接下來所有進攻回合中，雙方都未能再得分，最終就以99：102輸球。

本場比賽許多哨音讓芬奇不爽，他曾在比賽中嗆裁判：「沒有觀眾是來看你的。」賽後芬奇針對關鍵誤判直言，「很明顯那球碰到籃框，就直接往下掉到地板上。我看過很多比賽，過去某個時候也看過類似情況，但你不能犯這種錯。我們不斷被告知，這些裁判是全世界最好的裁判，但你不能漏判這種球，不能在那種關鍵時刻漏判，真的不能。」

灰狼輸球後戰績11勝5敗，跌至西區第5。值得一提的是，灰狼中鋒戈貝爾今天6投4中，得到9分，這是本季首次戈貝爾有進球的情況下，灰狼輸球，先前戰績是9勝0敗。戈貝爾本季沒進球時，灰狼戰績2勝3敗。