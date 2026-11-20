拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）今天重返密爾瓦基，迎來2025年夏天遭公鹿揮棄後首度在此出賽，他毫不留情轟下本季新高33分，率領拓荒者以124：114擊敗公鹿，也把公鹿推入隊史自1996年3月以來最長的12連敗泥淖。

里拉德上一次在密爾瓦基出賽，正是2025年季後賽第4戰遭遇左腳阿基里斯腱撕裂，導致整季報銷。公鹿隨後選擇延伸支付他剩餘1.126億美元薪資並將其裁掉，騰出空間簽下透納（Myles Turner），里拉德則以3年4200萬美元重回波特蘭。

由於上季養傷期間里拉德就曾隨隊造訪密爾瓦基，當時主場已播放致敬影片，因此此役少了首歸的濃厚儀式感，但賽前介紹出場時仍獲球迷掌聲。里拉德坦言，除了是傷後首度踏上這片球場外，心情並無太多不同，也對當初帶傷硬拚季後賽毫無後悔，「我把自己看作戰士，只要能上場、心態準備好就會去拚。」

回顧兩年公鹿生涯，里拉德與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手卻連兩季止步首輪，始終未能健康打完季後賽；安戴托昆波更於今夏轉戰熱火，前役倒戈率隊擊敗公鹿，如今連兩天遭昔日王牌重創，公鹿開季1勝15敗寫下前16戰最差紀錄。

談到與安戴托昆波攜手為公鹿效力的日子，里拉德坦言確實留下遺憾，「我結交了一些很棒的朋友，也遇見了許多優秀的人。這是我所需要的一段歷程。我們贏下了不少比賽，只是沒能以健康的狀態在季後賽走得更遠。」