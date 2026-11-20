勇士隊昨天迎戰獨行俠隊，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）首次與偶像厄文（Kyrie Irving）交手，厄文受訪時表示，知道倫德伯格是自己的粉絲，並提供建議。

倫德伯格因經常口出狂言獲得外界關注，開季他繳出好表現，但柯瑞（Stephen Curry）受傷後，倫德伯格也陷入低潮。對此，厄文給倫德伯格提出建言，「我想告訴他的就是，這些成年男人不會因為你這樣就同情你，所以你必須振作起來，拿出更好的表現，我認為他已接受這個建議。

「對我這種已經在聯盟打滾一段時間的老將來說，我不會把這視為軟弱，也不會認為這代表什麼，但其他人確實會利用這一點。」

厄文認為，倫德伯格是非常熱愛籃球的人，因此和自己聊得來，「你可以和他聊籃球，也可以聊人生。以一名剛進聯盟的新秀來說，他年紀稍微大一點，所以他展現出的成熟度，某種程度也感染我，我看得出他與眾不同。」

厄文也發現，倫德伯格對自己的期待比任何人還高，「能和他在場上交手，真的很棒，我看得出來他有點緊張。我認為他正在邊打邊學，而且肩負很大的壓力，必須成為球隊第一或第二號人物。我知道他肩上壓力非常沉重，我只希望他能稍微放輕鬆一點。」