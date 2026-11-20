近年聯盟持續討論擴編可能，而根據美媒《The Athletic》最新報導指出，拉斯維加斯和西雅圖是最有機會迎來新隊伍的城市。不過為了讓32支隊伍平分為東西兩區各16隊，現有的西區中勢必會有一支球隊需要前往東區，而目前灰狼與灰熊對於「東遷」最為積極，鵜鶘則是第三選擇。

《The Athletic》表示，聯盟多位內部人士透露，灰狼和灰熊近期都積極向高層和其他球隊表達轉戰意願，而主要原因就是「競爭」和「距離」。過去聯盟一直有「西強東弱」的現象，外界也普遍認為西區比東區更為競爭，若順利「東遷」就更有機會爭取好名次甚至問鼎總冠軍賽。

距離部分，灰熊雖然是為西區球隊，但距離東區的夏洛特、亞特蘭大、印第安納、芝加哥與密爾瓦基等5座東區城市更近，都在600英里（約966公里）內；灰狼也是相同情形，與東區的密爾瓦基、芝加哥、印第安納、底特律同樣距離600英里內，距離克里夫蘭也僅約629英里（約1012公里）。

至於上次NBA進行分區重組，已經要回溯至2004-05賽季，夏洛特山貓（現黃蜂）剛加入聯盟時，鵜鶘從東區遷往西區。如今擴軍與分區調整再度進入討論話題，聯盟內部也已設立委員會，為避免當時出現的競爭失衡與球員天賦稀釋等問題。

雖然整體議程都還未拍板定案，但NBA總裁席佛（Adam Silver）多次表示擴軍的可能性極高，希望理事會在2026年底前進行完擴軍案投票，並選出得標團隊，而拉斯維加斯將會是目前擴軍的主力目標，優先候選包含沃爾瑪繼承人羅利夫婦（Nancy Walton Laurie and Bill Laurie），以及維加斯黃金騎士老闆佛里（Bill Foley）團隊 ；等到拉斯維加斯人選敲定後，才會將重心轉往過去曾有球隊超音速（現為雷霆）的西雅圖。