馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）開季至今展現驚人禁區宰制力，不過卻也因此「灌籃灌到受傷」，在今天主場迎戰快艇的比賽中，溫班亞瑪在第四節一次籃下無人看防的空檔，竟一反常態沒有選擇爆扣，而是用類似跳投的方式將球放進籃框，賽後他也無奈透露，這記結合跳投與灌籃的「Shunk」，全是因為右手手指上的水泡實在太痛了。

馬刺今天在主場以124：112擊敗快艇，溫班亞瑪全場攻下30分、10籃板「雙十」數據；而在比賽最後3分34秒時，他接獲隊友卡瑟爾（Stephon Castle）從對角線三分線頂端送出的長傳，當時籃下完全沒有防守球員，原本預期將上演精彩爆扣的他，卻選擇以跳投姿勢將球「投」進籃框，讓馬刺隨隊球評艾略特（Sean Elliott）忍不住在轉播中笑稱這是一記「Shunk」（跳投與灌籃的結合詞）。

賽後溫班亞瑪亮出右手纏著繃帶的中指，笑著解釋自己並非放棄灌籃，而是水泡已經痛到受不了，「老實說，這個水泡跟了我很久了，每次灌籃都痛得要命，這絕對是因為灌太多次籃造成的，如果可以避免的話，我寧願不要灌。」

根據統計，溫班亞瑪開季前16場比賽已累積72次灌籃、場均4.5次高居聯盟之冠，更寫下近30個球季開季前16場第3高紀錄；照此進度推算，他本季有望完成369次灌籃，一舉打破戈貝爾（Rudy Gobert）在2018-19年球季創下的單季306次紀錄。

值得一提的是，儘管動作像是超近距離跳投，但NBA官方數據最終仍將這球判定為溫班亞瑪本場第3次灌籃，而當被問及這是否為生涯最短距離跳投時，他也幽默回應，「絕對是，甚至可能是史上最短。」