熱火日前與《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA6）合作，在主場的「罪惡城之夜（Vice City）」對上公鹿，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）面對老東家毫不留情，拿下27分14籃板9助攻的準大三元成績，幫助球隊以137：130取得勝利。面對這場充滿話題的「東家對決」，「字母哥」賽後表示和誰交手並不重要，更強調「就算打我的親人也一樣會用盡全力」。

熱火和公鹿在開季前達成協議，將「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）等一眾球員送往密爾瓦基，以換來安戴托昆波，這場對決也是這兩位明星球員互換東家後的首戰，不過笑到最後的是南灘大軍。熱火整場最多領先至30分，終場也以137：130取得6連勝。

賽後安戴托昆波並沒有多做停留，而是迅速回到更衣室，在受訪時他也提到當下的心路歷程，「從我還是個孩子開始，只要打球我就是會全神貫注，知道我比賽日狀態的人就了解，我會盡量少說話、減少互動，並且專注在如何贏球，如何做好自己的工作。」

此外，安戴托昆波更提到，無論對手是誰都會專注在取勝，「就算對手是我的四個兄弟或兩個兒子也無所謂，我就是盡力做到最好，發揮出我訓練有素的水平，並且享受比賽。」

至於本場比賽回到老東家的赫洛僅得到8分，並且與他的名字相反，沒有受到「英雄式」歡呼，而是全場噓聲不斷。不過他還是對總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）、總裁萊里（Pat Riley）以及「字母哥」致意，說道：「能以對手的身分回到這裡感覺很棒，視角也完全不同。他們今晚打得非常出色，安戴托昆波的犀利突破為每個人都創造了機會。」

而與赫洛發生衝突的熱火老隊友阿德巴約（Bam Adebayo），在比賽中沒有和對方聊天或談話，對此阿德巴約表示是因為進入競技狀態，所以才不太與人溝通。