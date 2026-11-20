爵士隊本季力求重返榮耀，沒想到開季因傷兵問題，打出1勝13敗，最近才接連打敗快艇和湖人隊止血。如今傳出他們有意交易獨行俠隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）。

爵士近年透過重建累積大量選秀權資產，休賽季將凱斯勒（Walker Kessler）交易至湖人，再收穫2個首輪選秀權和2個首輪互換權。禁區仍有明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）、諾基奇（Jusuf Nurkic）和馬卡南（Lauri Markkanen），外圍有喬治（Keyonte George）和榜眼彼特森（Darryn Peterson），實力不容小覷。

沒想到爵士開季陷入大低潮，目前3勝13敗西區倒數第2。紐約媒體SNY記者貝格利（Ian Begley）最近在節目中表示：「我最近聽到一件引起我興趣的事，就是爵士內部針對厄文進行一些討論與評估，並將他視為潛在交易目標。」

貝格利提到，厄文目前還效力獨行俠，但聯盟很多球隊都在等，想看獨行俠是否會在交易截止日前會交易厄文，「爵士有大量交易資產，我認為他們想贏球，所以爵士正在討論厄文的消息，讓我覺得很有意思。如果對一名球員完全沒興趣，就不會花太多時間研究他。因此得知爵士花時間評估厄文，讓我很有興趣。」

獨行俠目前8勝7敗，位居西區第9。現年34歲的厄文上季因傷整季報銷，本季出賽12場，平均得到22.3分4.4助攻3.7籃板，投籃命中率47.3%，三分命中率38.5%，與受傷前差距不大。厄文本季年薪3949萬美元，下賽季是4241萬美元球員選項。