本賽季狀態神勇勇士當家柯瑞（Stephen Curry）日前與火箭一戰中，與長人森根（Alperen Sengun）發生碰撞導致腹肌受傷退場，也讓球隊戰績一落千丈，近期苦吞5連敗。面對近年反覆的傷勢，他於日前表示，今年簽下的兩年延長合約很可能是最後一份合約，不過老隊友格林（Draymond Green）認為，只要能維持高水準柯瑞就還會繼續奮戰。

在今天以98：126輸給灰熊後，勇士吞下柯瑞缺陣後的5連敗，而他卻因傷至少還要一周後才有機會上場。本季「咖哩」狀態神勇，前9戰僅出賽場均28.8分鐘，就用高達50.3%的命中率平均轟下30.6分，也幫助勇士取得8連勝。不過與火箭一戰出現過去從未有過的腹斜肌撕裂，最終只能作壁上觀，球隊也因出現強大火力缺口慘吞連敗。

膝蓋的舊傷再加上這次新的腹肌傷勢，讓柯瑞日前公開表示，今年簽下的兩年延長合約可能將是最後一紙合約，而同樣邁入生涯晚期的格林也能夠理解隊友的處境。他提到柯瑞上季就受膝傷困擾，開季前外界對他的健康狀況更是抱持高度不確定性，「膝蓋傷勢是他整賽季、甚至剩餘生涯都得持續管理的問題，並且很難回到理想狀態。」

不過格林也肯定柯瑞的奮戰和堅強精神，「但不用多說，他（柯瑞）是我遇過最堅強的球員之一，只要有辦法上場他就會拚盡全力。」他強調，柯瑞只要能夠維持良好競技狀態，兩年後也依然會在場上奔馳。