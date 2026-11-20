杜蘭特（Kevin Durant）2016年加入勇士隊，那年他不只做了這個正確決定，公鹿隊球員庫茲瑪（Kyle Kuzma）還爆料杜蘭特當年有許多成功商業投資。

庫茲瑪最近在節目上提到，火箭隊球星杜蘭特是NBA最佳私募市場投資者，「我覺得他掌握了遊戲祕技，2016年他投資的那些公司，有很多後來都成功了。他效力勇士期間，就開始投資那些公司，並積極接觸科技圈。」

庫茲瑪直呼，「他的投資組合太驚人了，每筆投資至少都有10倍、15倍、20倍的回報。他最近才因為AI公司Hugging Face投資獲得6000萬美元（約19.79億新台幣），這種機會不是隨便就能找到的，真的太不可思議。」

由於勇士主場位置鄰近矽谷，因此許多球員獲得很多科技公司的投資管道。最著名的就是前勇士隊前鋒伊古達拉（Andre Iguodala），他也在效力勇士期間建立深厚的矽谷人脈，獲得大筆球場外的資產。